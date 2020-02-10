Украина начала против белорусских компаний «газобетонную» войну 10.02.2020, 16:48

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Белорусские компании обвиняются в демпинге.

Украинские компании продолжают попытки вытеснить белорусских конкурентов со своего рынка. После «цементного дела», по итогам которого Украина ввела, по сути, заградительные пошлины против Беларуси, появились вопросы от производителей металлопроката, а потом и газобетона. По жалобе последних сейчас проводится антидемпинговое расследование относительно импорта белорусских бетонных блоков, которое может закончится введением очередных пошлин. «Крайними» в данной ситуации окажутся ряд крупных компаний и жители Западной Украины, считают белорусские производители, пишет tut.by.

«Угроза для национального производителя»

Под прицелом оказались четыре белорусских производителя, государственные «Гомельстройматериалы» и «Белорусская цементная компания», а также частные SLS Group (входит в группу компаний «Трайпл») и «Могилевский КСИ». На их долю приходится около 11% украинского рынка.

Инициаторами расследования стали крупнейшие украинские производители газобетона, компании «Ориентир-Будэлемент» и «Аэрок». По данным белорусской стороны, эти компании, находящиеся в Киевской области, по сути, контролируют более 55% рынка. Согласно жалобе, которую подала Всеукраинская ассоциация производителей автоклавного газобетона (ВААГ), импорт в Украину газобетонных блоков белорусского происхождения «мог влиять на цены национального производителя и, как следствие, влиять на ухудшение его хозяйственного положения в период 2017—2018 гг., а существующий значительный экспортный потенциал белорусских производителей грозит нанесением существенного ущерба национальному товаропроизводителю в будущем».

В конце 2018 года ВААГ уже обращалась с подобной жалобой на белорусов, но получила отказ: Межведомственная комиссия по международной торговле не увидела оснований для расследования. Однако буквально через несколько месяцев повторная попытка сработала: в апреле 2019-го, сразу после первого тура президентских выборов, Минэкономразвития Украины начало расследование.

Белорусским компаниям Минэкономразвития Украины прислало специальный «вопросник» на 64 страницах, затем делало неоднократные дополнительные запросы. «В итоге мы предоставили в министерство около 6 тысяч документов. Однако нам сообщили, что мы не уложились в сроки и дисквалифицированы. Это значит, что вся предоставленная нами информация не будет приниматься во внимание», — объяснили в SLS Group.

Белорусские производители уверены, что так был найден формальный повод превратить объективное расследование в дорогу с односторонним движением.

Сколько стоит газобетон?

Белорусская сторона заверяет: цена газобетона белорусского происхождения в Украине является рыночной и существенно не отличается от той, по которой продают свою продукцию «Ориентир-Будэлемент» с «Аэроком». Это подтверждают и украинские партнеры SLS Group. Львовское ООО «Неостиль», ООО «Терра Трейд Тернополь» (Тернополь), ООО «ЮАЖ» (Винница) направили в Минэкономразвития свои комментарии. Они утверждают: отпускная цена белорусского газобетона является рыночной и сопоставимой с украинским продуктом. «Цена газобетонных блоков согласно контракту 35,5 долл. США на условиях DAP — граница Украины и Беларуси, позволяет получить блок из Беларуси с себестоимостью на рынке во Львове в размере 1230−1250 грн за кубометр. Что соответствует уровню цен ведущих украинских производителей, представленных в Западном регионе — 1220−1260 грн за кубометр», — пишет в своем комментарии львовское ООО «Неостиль».

Белорусские компании подчеркивают: поставки их продукции производятся лишь в отдельные регионы Западной Украины, граничащие с Беларусью. Преимущественно это Львовская, Волынская, Ровненская, Тернопольская области. Возить туда газобетон выгодно из Беларуси и невыгодно — из-под Киева. Например, SLS Group поставляет в Украину газобетонные блоки со своего предприятия СЗАО «КварцМелПром», которое находится в Малоритском районе Брестской области — до Волынской области всего пара километров. Поставки ведутся по железной дороге, а основным перевозчиком является «Укрзалiзниця»: ежегодно SLS Group фрахтует до 2,5 тыс. вагонов. Потеря такого клиента нанесет существенный урон предприятию, деятельность которого находится на особом контроле президента Украины, отмечают производители.

Еще один нюанс, на который они указывают: газобетон производится из украинского цемента, основным поставщиком для СЗАО «КварцМелПром» уже 5 лет является ЧАО «Ивано-Франковскцемент».

Как Украина боролась с БЦК

В октябре на II Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире впервые встретились Лукашенко и Владимир Зеленский. В рамках форума были подписаны коммерческие контракты на сумму свыше 500 млн долларов. Один из них — ООО «Белбудматериалы-Украина» и «Белорусской цементной компании» на поставку газобетонных блоков. В случае введения антидемпинговых пошлин, указанный контракт полностью потеряет свою актуальность, отмечают производители.

Более того, как сообщает ООО «Белбудматериалы-Украина», цена белорусских газобетонных блоков согласно контракту (35 долларов за кубометр на условиях DAP — граница Украины и Беларуси) позволяет получить блоки на площадке в Киеве с себестоимостью 1240−1260 гривен на кубометр, что соответствует уровню цен ведущих украинских производителей. Бизнес уже сегодня перестал быть прибыльным, и поставки по контракту экономически невыгодны и уже не осуществляются и без введения пошлин.

«Обращает на себя внимание тот факт, что в ходе слушаний 20 декабря 2019 года представители национального производителя газобетонных блоков выразили неудовольствие низким, на их взгляд, уровнем роста цен на газобетонные блоки на рынке Украины — „всего“ на 14,4−15% в сравнении с ростом цен на прочие строительные материалы», — отмечают в компании.

Претензии к «Белорусской цементной компании» в Украине возникают не впервые. Долгое время она не могла ввозить в Украину шифер: с 2012 года после антидемпингового расследования на него была введена пошлина в 33,19% — снята она была лишь в ноябре 2018-го.

Но уже в мае 2019-го Межведомственная комиссия по международной торговле нанесла новый удар по предприятиям БЦК: ввела антидемпинговые пошлины на белорусский цемент в размере 57,03%. Мера стала заградительной — ввоз цемента в Украину стал убыточным и БЦК пришлось срочно искать новые рынки сбыта. Теперь под угрозой импорт газобетона.

Война без компромиссов и обязательств

Белорусские предприятия заверяют, что неоднократно пытались найти общий язык с украинскими коллегами. SLS Group как один из крупнейших поставщиков газобетона в Украину (на долю компании приходится половина белорусского экспорта) трижды пыталась стать членом ВААГ, чтобы участвовать в деятельности ассоциации. Ни на один из запросов ответа компания не получила.

Уже в ходе проведения антидемпингового расследования белорусские производители (входящие в холдинг «Белорусская цементная компания» и группу заводов SLS Group) направили украинскому Минэкономразвития проекты добровольных обязательств, в которых предложили свои варианты разрешения ситуации. В частности — гарантии сохранения экспорта газобетона на существующем уровне, а также ценовой политики, которая не будет наносить ущерб украинским компаниям. Но реакция национального производителя («Ориентир-Будэлемент»), получившего копии документов, была отрицательной.

В случае ввода дополнительных пошлин (а они, судя по всему, станут заградительными, то есть сделают белорусскую продукцию полностью неконкурентоспособной), пострадают жители Западной Украины: все крупнейшие производства газобетона сосредоточены в центре и на востоке страны, обращают внимание в Беларуси. Ближайшие — те самые заводы «Ориентир-Будэлемент» и «Аэрок» в Киевской области. С учетом того, что предприятия используют автомобильный транспорт, а логистическое «плечо» в три раза больше, эксперты предполагают, что стоимость газобетона в Львове, Ковеле, Луцке, Закарпатье и других городах региона вырастет примерно на четверть.

Если сегодня отпускная цена SLS-Group составляет 35,5 долларов за кубометр (на границе Беларусь-Украина), то, в случае введения дополнительных пошлин, цена газобетона (уже украинского) в регионе может достичь 43−45 долларов. Такой уровень, уверены в Беларуси, может быть выгоден уже для польских производителей. В итоге повторится ситуация с цементом. Тогда после введения пошлины в отношении производителей цемента из России, Беларуси и Молдовы, белорусским предприятиям пришлось переориентироваться на Западную Европу, а в Украину через черноморские порты хлынул цемент из Турции (эта страна входит в мировой ТОП-10 производителей цемента). Но уже по более высоким ценам.