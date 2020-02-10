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Ученые воскресили гены последних мамонтов

  • 10.02.2020, 17:08
Ученые воскресили гены последних мамонтов

Они многое рассказали о популяции древних млекопитающих с острова Врангеля.

Исследование подтвердило, что последняя популяция мамонтов, обитавшая на острове Врангеля, страдала от накопления вредоносных мутаций. В частности, животные частично утратили способность к обонянию, у них плохо работала инсулиновая система, страдала мужская фертильность. Первопричиной всех этих изменений и в конечном счете гибели популяции стала немногочисленность этой группы — они вымерли из-за близкородственных скрещиваний, пишет «Хайтек».

Последние в мире мамонты обитали на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане около 4 000 лет назад. Этой популяции удалось намного пережить своих сородичей из Евразии и Северной Америки, однако в конце концов они тоже исчезли.

Международная команда исследователей под руководством специалистов решила выяснить, что подтолкнуло этих животных к вымиранию. Для этого они изучили их геном.

Сначала ученые сравнили ДНК мамонтов с острова Врангеля с ДНК трех азиатских слонов и двух мамонтов с материка. Это позволило выявить ряд мутаций, уникальных для островной популяции. Они затрагивали гены, отвечающие за ряд важных функций, включая развитие нервной системы, мужскую фертильность, работу инсулиновой системы и обоняние.

Чтобы проверить, действительно ли данные генетические варианты вредны, их внедрили в культуру лабораторных клеток. Мутантные гены оказались не способны вырабатывать белки. Это значит, что мамонты с острова Врангеля сталкивались с целы рядом генетических проблем, а их организм не функционировал должным образом.

Как отмечает Phys.org, полученные данные хорошо согласуются с результатами исследования 2017 года, в котором был сделан вывод, что последняя в мире популяции мамонтов страдала от близкородственного скрещивания и накопления вредоносных мутаций. Новый анализ позволил уточнить, какие именно проблемы они испытывали. Возможно, именно они подтолкнули малочисленную популяцию мамонтов острова Врангеля к вымиранию.

По словам авторов, выводы исследования важны не только для палеонтологии, но и для охраны редких видов.


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