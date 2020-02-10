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Российские операторы отчитались о сбоях из-за «суверенного интернета»

  • 10.02.2020, 17:12
Российские операторы отчитались о сбоях из-за «суверенного интернета»

Также провалилась попытка блокировки Telegram.

Российские операторы связи предоставили отчет в Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации закона об обеспечении устойчивости российского сегмента интернета, известный как закон "о суверенном Рунете". Речь идет о системах для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection), сообщает "Радио Свобода".

Тестовый пуск этого оборудования осуществлялся в ряде регионов на Урале в августе-сентябре прошлого года.

Возникали случаи снижения скорости и ухудшения качества сигнала: масштабных сбоев не было, но и заблокировать мессенджер Telegram получилось не везде, пишет РБК со ссылкой на письма, направленные участниками тестирования ("Ростелекомом", МТС, "МегаФоном", "ВымпелКомом", "Т2 РТК Холдингом", "ЭР-Телеком Холдингом", "Транстелекомом" и "Екатеринбург-2000") заместителю министра цифрового развития Олегу Иванову.

Закон, позволяющий изолировать Рунет, был принят весной 2019 года. Он вступил в силу с 1 ноября. Согласно документу, российские власти могут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. В сентябре Роскомнадзор объявил о начале монтажа такого оборудования.

Неполадки при установке DPI возникали у пяти операторов. Директор по работе с госорганами «ВымпелКома" Сергей Мальянов указал, что во время тестирования скорость интернет-трафика на полчаса снижалась в Миассе, Челябинске и Тюмени, а в Магнитогорске падал уровень сигнала. Директор по технической инфраструктуре "ЭР-Телеком Холдинга" Кирилл Пищальников сообщил о проблемах в передаче трафика в Тюмени и жалобах на качество связи в Челябинске. Он также отметил, что заблокировать Telegram не удалось из-за того, что мессенджер использует прокси-серверы с собственным криптографическим протоколом передачи зашифрованного сигнала.

Технический директор ТТК Вадим Кондратов указал, что при установке оборудования в Челябинске "был зафиксирован инцидент", который привел к прерыванию оказания услуг связи для абонентов оператора в городе. Андрей Ушацкий, который до января этого года занимал должность вице-президента по технике МТС, в своем письме рассказал, что во время установки оборудования в Магнитогорске в конце августа 2019 года прерывался коммерческий трафик в сети.

Три оператора – "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" – отчитались, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов. Но представитель "ВымпелКома" в своем письме сообщал, что пилотный проект на Урале не позволяет оценить реальные возможности технических средств при работе с большими объемами трафика, поскольку проводился в регионе с минимальным количеством абонентов, и просил продолжить испытания.


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