Главу БНФ оштрафовали за участие в акции в защиту независимости 4 10.02.2020, 17:57

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ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ

ФОТО: RACYJA.COM

Милиционеры свидетельствовали против Григория Костусева через скайп-связь.

10 февраля суд Шкловского района рассмотрел дело лидера Партии БНФ Григория Костусева.

За участие в акции против «углубленной интеграции» в Минске в прошлом году 20 декабря судья Светлана Баренцева наказала политика штрафом в размере 810 рублей, сообщает "Радыё Свобода".

Как уточнил Григорий Костусев, процесс начался еще в прошлом году 28 декабря, но несколько раз переносился из-за отсутствия свидетелей. Партийный функционер надеялся, что, как и в случае с Вячеславом Сивчиком, дело будет прекращено за сроком давности правонарушения.

Однако на этот раз была настроена скайп-связь с Минском. Милиционеры-свидетели подтвердили, что видели обвиняемого в ходе несанкционированной акции, участники рубле были предупреждены о ее незаконности. Решение суда - 30 базовых величин штрафа (810 рублей).