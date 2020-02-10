В январе в Беларуси рванули цены на продукты 10 10.02.2020, 18:14

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Инфляционные ожидания населения по-прежнему высоки.

В январе инфляция в стране составила 0,9%. Об этом сообщает Белстат. В январе 2020-го по сравнению с январем 2019-го цены выросли на 4,7%, пишет tut.by.

Цены на продовольственные товары в январе выросли на 1,1% (к январю 2019-го — на 4,1%), на непродовольственные товары — на 0,7% (к январю 2019-го — на 3,7%), услуги — на 0,6% (к январю 2019-го — на 7,2%).

По итогам 2019 года цены в стране выросли на 4,7%. Среди продуктов больше всего за год цены подскочили на яблоки, чеснок и гречку, а среди услуг в лидерах были жилищно-коммунальные услуги, дошкольные учреждения и охрана жилищ.

По данным опроса Нацбанка, инфляционные ожидания населения по-прежнему высоки. 81,1% опрошенных считают, что цены в ближайшие 12 месяцев будут расти быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно. Большинство респондентов уверены, что в ближайшие 12 месяцев инфляция будет выше 6%. Около 11% участников опроса считают, что инфляция составит от 19 до 24%, а почти 9% опрошенных убеждены, что цены на товары и услуги в ближайший год вырастут больше чем на четверть.