Лукашенко получил только «дырку от бублика» 11 Михаил Петровский

10.02.2020, 18:37

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Путин перед телекамерами люто затроллил Лукашенко.

Москва и Минск с самого начала года находились в состоянии «нефтегазовой войны»: нефть на белорусские НПЗ поставляли только компании Михаила Гуцериева, а контракт на газ был временный, на два месяца. И дело тут вовсе не в нежелании россиян, а в том, что Александр Лукашенко требовал особых условий: газ по цене Смоленской области и нефть со скидкой в 30%.

Однако после окончательного провала переговоров по ускоренной интеграции двух стран и начала перестройки системы власти в РФ Москва утратила прежнюю щедрость. Белорусскому руководству выставили условие: реальное выполнение договора о «cоюзном государстве» (прощай белорусская независимость), и тогда нефтегазовая субсидия сохранится.

В Кремле понимают: рычагов влияния на РБ у них и так предостаточно, а время терпит. Зато «подгорает» у Александра Григорьевича: ему 30 августа переизбираться, а если у подведомственного ему народа ко дню «выборов» будут пустые холодильники, даже фирменные белорусские методики подсчета голосов могут не помочь диктатору сохранить свой статус.

Неделей ранее Александр Лукашенко встретился с госсекретарем США Майком Помпео, и тот пообещал ему поставки американской нефти «на выгодных условиях». Но какие-либо цифры озвучены не были. К тому же белорусские НПЗ еще надо перенастроить на американскую «легкую» нефть, да и везти ее из США через половину земного шара — абсурдно. Однако Лукашенко, похоже, всерьез рассчитывал, что договоренности с американцами станут серьезным козырем в переговорах с Кремлем.

События на белорусско-российском саммите 7 февраля развивались целиком и полностью по российскому сценарию. Сперва совместный завтрак двух правителей, на котором перед телекамерами Владимир Владимирович люто троллит Александра Григорьевича:

— Кашку с утра ели? — спросил Владимир Путин.

— Не на воде же, — отреагировал белорусский правитель.

— Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится.

— Сейчас и попробую, — улыбнулся Александр Григорьевич.

В том же духе все происходило и далее. После пары часов беседы тет-а-тет правители отправились играть в хоккей. По ходу дела прямо там обнаружился «рояль в кустах», Дмитрий Медведев на трибуне — «мимо шел, да зашел». И это тоже было элементом психологического давления: как раз Медведев в декабре 2018-го в Бресте озвучил новые условия взаимоотношений РФ и РБ, которые журналисты сразу назвали «ультиматумом». А именно: любые экономические дотации, дешевые углеводороды — только взамен на реальное выполнение положений договора о Союзном государстве от 1999 года.

Затем прибыла, наконец, российская делегация, опоздавшая из-за нелетной погоды. Начались переговоры в расширенном составе, которые не привели практически ни к чему. В результате белорусская сторона просто воздержалась от каких-либо заявлений по итогам переговоров, Лукашенко, уже можно сказать по традиции, от общения с прессой отказался.

Говоря кратко: газ Беларусь получит на прежних условиях, по нефти не договорились никак. После переговоров перед журналистами от имени РФ выступил замглавы администрации Путина Дмитрий Козак, который заявил: «Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года… На весь 2020 год». А это $127 за тыс. куб. м, хотя Лукашенко требовал $70, а провластные белорусские СМИ намекали на возможность национализации «Газпром трансгаз Беларусь» (владеет системой магистральных газопроводов, по котором идет транзит газа из РФ в Европу). Его Лукашенко продал «Газпрому» в кризисном для белорусской экономики 2011 году за $5 млрд, чтобы заткнуть дыры в бюджете.

Теперь вопрос по газу закрыт или, точнее, «подвешен» до 2021 года. Но надо заметить, что на фоне очень сильного (почти двукратного) падения цен на «голубое топливо» в Европе, получается, что «Газпром» продает его белорусам с достаточной выгодой для себя.

А вот по нефти для Минска все куда хуже. «Что касается поставки нефти, мы, правительство РФ, вместе будем оказывать содействие достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране, — сказал Дмитрий Козак. — Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка. Что мы сделать не сможем. Мы не можем менять постоянно правила игры. Мы поставим в непонятное положение наши компании».

То есть позиция России не поменялась совершенно: белорусские НПЗ (или правительство) пусть договариваются с российскими нефтяными компаниями напрямую, потому что рынок. А «налоговый маневр» в нефтяной отрасли (из-за которого Беларусь теряет прежнюю скидку в виде отсутствия пошлин) — сугубо российское внутреннее дело. Хотите внутрироссийских цен — становитесь частью Российской Федерации, мы только рады будем.

После завершения переговоров Лукашенко исчез и до сих пор не появлялся на публике. Белорусская делегация — тоже. Молчат застегнутые на все пуговицы белорусские государственные СМИ. Единственный комментарий дал первый вице-премьер Дмитрий Крутой. По его словам, российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке.

«Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий, мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже. Российский президент Владимир Путин согласился с этим подходом. Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями. Чтобы условия поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых сказано выше», — сказал Крутой.

Лучше бы он молчал. Потому что перед встречей в Сочи эксперты твердили, что реальная цена, по которой РФ могла поставлять нефть в Беларусь — в районе 85% от мировой. Поскольку «налоговый маневр» в нефтянке еще далеко не завершен, а поставки на белорусские НПЗ идут без экспортных пошлин. Но теперь, оказывается, договорились не на 85%, а на все 100%?

По сути, у официального Минска — полный провал. Не сработали ни «танкеры с норвежской нефтью», ни договоренности о поставках нефти из Казахстана, ни «фактор Помпео», ни высказанные угрозы перекрыть нефтепровод «Дружба» и национализировать газовую трубу.

Результаты переговоров в Сочи можно считать компромиссом. Россия в некоторой степени сохранит экономическую поддержку (через дешевый газ). Но о нефтяных сверхдоходах придется забыть. И эта потеря слишком существенна, чтобы продолжать жить по-старому. По неофициальной информации, в Беларуси уже включили «печатный станок», чтобы поднять пенсии и зарплаты в преддверии «выборов» президента.

Но далее Беларуси все равно придется перестроить экономику на жизнь без рисков «любви» с Россией. Газ и нефть будут, но намного дороже.

Михаил Петровский, «Росбалт»