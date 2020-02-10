Нефть продолжает дешеветь 9 10.02.2020, 18:47

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Цены на нефть падают из-за коронавируса.

Мировые цены на нефть 10 февраля, показывают отрицательную динамику в связи с продолжающимся распространением коронавируса в Китае.

По состоянию на 18.45 по минскому времени фьючерсы на апрель нефтяной марки Brent потеряли 2,26%, достигнув отметки $53,70 за баррель.

Участники рынка обеспокоены перспективой снижения спроса на нефть из-за негативного влияния коронавирусной инфекции на промышленность Китая, крупнейшего импортера нефти в мире. Несмотря на то, что 10 февраля многие китайские предприятия возобновили работу после длинных выходных, часть организаций все еще закрыта.