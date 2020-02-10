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Испанский певец записал песню про Минск

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  • 10.02.2020, 19:06
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Испанский певец записал песню про Минск
Хорди Монтанес

Хорди Монтанес написал песню о белорусской столице на каталанском языке.

Певец из Барселоны Хорди Монтанес, выступающий под именем MONTAÑEZ, выпустил альбом Minsk-Praga-Budapest, посвященный трем столицам. Одна из песен на каталанском языке так и называется — Minsk, пишет the-village.me.

В тексте говорится о том, что автор после концерта не хочет оставаться в одиночестве и предпочел бы прогуляться в компании по улицам. Он вспоминает, что видел в Свислочи отражение солнца и лета, а сейчас плачет от тоски по Минску.

На сайте автора можно найти текст песни на английском, каталанском и кастильском.


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