Вице-президент Еврокомиссии: Если бы у меня был день в кресле Путина, я вернула бы Крым Украине 2 10.02.2020, 19:15

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Вера Юрова

Чешский политик рассказала, что бы сделала, если бы возглавила РФ хотя бы на день.

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова заявила, что вернула бы Крым Украине, если бы могла возглавить Россию хотя бы на день.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на блицинтервью Юровой пресс-службе партии Альянс либералов и демократов (ALDE).

На вопрос о том, с каким политиком она гипотетически поменялась бы местами на день, Юрова сказала, что "я переместилась бы в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина".

"Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине", - добавила чешский политик.