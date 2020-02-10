Дело Шеремета: сотрудников СБУ проверяют на связи с подозреваемыми 10.02.2020, 19:28

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Павел Шеремет

Заместитель главы МВД заявил, что контакты между подозреваемыми и сотрудниками СБУ уже подтверждены.

Следователи проверяют связи между фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета и сотрудниками Службы безопасности Украины.

Об этом РБК-Украина рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словами, контакты между подозреваемыми и сотрудниками СБУ уже подтверждены.

«Это не „возможные связи“, а вполне конкретные. Это их контакты и их общение [с сотрудниками СБУ], которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится», — уточнил он.