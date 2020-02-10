Страны западной и северной Европы накрыл ураган «Киара» 10.02.2020, 19:41

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Фоторепортаж.

Ураган "Киара", известный также как "Сабине" в Германии и Швейцарии и "Эльза" – в Норвегии, привел к отмене сотни рейсов и остановке поездов в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах и Великобритании.

В странах западной и северной Европы выпало много осадков, они сопровождаются сильным ветром скоростью 150 км/ч. Доступ к паркам и на побережья ограничили, автомобилистов просят быть внимательными, так как возможны дальнейшие проблемы для автодвижения.

10 февраля в части департаментов северной Франции власти объявили "оранжевое" штормовое предупреждение – второе по степени опасности. Тысячи домов во французской Бретани остались без света, сообщает ВВС.