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Илон Маск рассказал о новом Tesla Cybertruck

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  • 10.02.2020, 20:11
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Илон Маск рассказал о новом Tesla Cybertruck
Илон Маск

Изначально бизнесмен сомневался в том, что кто-то захочет купить новый Cybertruck.

Новый электрический пикап Tesla Cybertruck 2022 модельного года поразил мировую общественность своим дизайном. Однако Илон Маск скептически отнесся к рыночным перспективам этой модели.

Об этом сообщает obozrevatel.com со сылкой на CNBC. Маск изначально сомневался в том, что кто-то захочет купить новый Тесла Кибертрак. И даже сказал своей команде, что в случае провала можно все переиграть: "Если никто не захочет это покупать, мы сделаем другой пикап, который похож на другие и выглядит привычнее".

Электромобиль Tesla Cybertruck появится на дорогах в качестве серийного авто в лучшем случае в 2022 году. Но автомобиль уже как следует прорекламировал себя благодаря необычному стилю. Этот дизайн, по словам Илона Маска, вдохновлен стилистикой кинокартин "Бегущий по лезвию", "Безумный Макс" и "Назад в будущее".

Cybertruck получил очень неоднозначные отзывы: кому-то автомобиль понравился и вызвал похвалу за смелость и креативный подход, другие посчитали дизайн слишком вычурным и неуместным.

Тем не менее, модель обрела большое количество поклонников. В Tesla собрали более 250 000 предварительных заказов! Илон Маск даже назвал электрический пикап лучшим продуктом компании Тесла. Осталось дождаться серийного производства.


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