Под Гродно задержали судью международного класса по боксу: он вез 6 кг героина

Под Гродно задержали судью международного класса по боксу: он вез 6 кг героина11
- 10.02.2020, 20:51
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Инцидент произошел 7 февраля.
В пятницу, 7 февраля, в Гродненском районе правоохранители задержали двух человек, которые везли героин на территорию Евросоюза.
Об этом пресс-служба МВД сообщает в своем Telegram-канале.
Это были два иностранца — 50 и 51 года. Беларусь была транзитным пунктом в их путешествии.
Мужчины ехали на двух машинах. В кузове одной из них правоохранители нашли свертки с порошком белого цвета весом 6 кг. Эксперты подтвердили, что в свертках был героин из Афганистана.
Один из задержанных — судья международного класса по боксу.