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Под Гродно задержали судью международного класса по боксу: он вез 6 кг героина

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  • 10.02.2020, 20:51
  • 4,641
Под Гродно задержали судью международного класса по боксу: он вез 6 кг героина

Инцидент произошел 7 февраля.

В пятницу, 7 февраля, в Гродненском районе правоохранители задержали двух человек, которые везли героин на территорию Евросоюза.

Об этом пресс-служба МВД сообщает в своем Telegram-канале.

Это были два иностранца — 50 и 51 года. Беларусь была транзитным пунктом в их путешествии.

Мужчины ехали на двух машинах. В кузове одной из них правоохранители нашли свертки с порошком белого цвета весом 6 кг. Эксперты подтвердили, что в свертках был героин из Афганистана.

Один из задержанных — судья международного класса по боксу.


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