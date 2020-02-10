«Какая была зарплата пять лет назад, такая и осталась» 10 10.02.2020, 21:06

4,076

Посудомойка в кафе рассказала о своих доходах и расходах.

Жительница Барановичей, которая на пенсии подрабатывает посудомойкой в кафе, рассказала intex-press.by, сложно ли найти работу пенсионеру, на чем экономит, а в чем предпочитает не урезать себя и реально ли на ее доход съездить на море.

В детстве я хотела быть учителем. Но раньше было другое время и не было такого «куда хочу – туда и пойду». На выбор профессии влияли многие обстоятельства, в том числе есть ли деньги на учебу и востребована ли выбранная тобой специальность. Выбирать приходилось из того, куда точно можно было устроиться.

В школе я училась достаточно хорошо, но после 10-го класса по настоянию мамы пошла на курсы продавца.

После курсов я два года поработала продавцом и ушла в декретный отпуск. Когда встал вопрос об устройстве ребенка в детский сад, выяснилось, что мест нет. И чтобы решить эту проблему, мне предложили поработать нянечкой.

Как только дочь пошла в школу, я уволилась и устроилась на завод, где проработала около 30 лет, пять из них – уже на пенсии. А потом вдруг стали сокращать штат, чтобы «дать дорогу молодым», и я осталась без работы.

Многие думают: пенсия есть, сиди дома и отдыхай! Но уже спустя пару недель без работы я начала сходить с ума от скуки. Стала искать место, но трудоустроиться пенсионерке в Барановичах оказалось не так просто. Как только работодатели узнавали, что я на пенсии, сразу отказывали.

Однажды мне подсказали о месте посудомойки в одном из заведений общепита, куда готовы были взять пенсионерку. Я согласилась.

«Какая была зарплата, такая и осталась»

Посудомойкой я работаю уже около пяти лет, все это время зарплата какая была, такая и осталась. График два дня через два. Работаю по 12 часов – получаю 300 рублей.

Зарплата маленькая, особенно для такой работы, когда целый день на ногах. Но как добавка к моим 420 рублям пенсии это еще терпимо. Как бы я выжила на эти деньги, если бы не было пенсии – не представляю.

За приватизацию платить еще около 40 лет

Мои дети уже давно обзавелись семьями и живут в своих квартирах, а я живу одна в «двушке», на которую оформила приватизацию, и теперь ежемесячно плачу 11 рублей. Выплачивать еще около 40 лет… Умру, еще и внуки будут платить.

За коммуналку, домашний и мобильный телефоны, а также интернет в месяц выходит примерно 95 рублей. У меня есть рассрочка за новый мобильный и кредит на потребительские нужды – еще набегает почти сотня.

На работу езжу на общественном транспорте, поэтому каждый месяц покупаю проездной.

«Хорошо, что кормят на работе»

На покупку продуктов у меня уходит 150 рублей, и я считаю, что это достаточно мало. В целях экономии продукты я выбираю более дешевые, на скидках.

Особых требований к еде у меня нет, но купить себе то, что захочется, могу позволить нечасто.

Хорошо, что кормят на работе и не приходится брать ссобойки, а только что-нибудь к чаю. Питаюсь я, конечно, не бесплатно – отдаю около 25 рублей, но обед у меня всегда горячий и свежий.

Одна куртка на пять лет

Обновками я себя не балую. За последнее время купила себе только зимние сапоги. На рынке, за 50 рублей.

Конечно, я хотела бы одеваться и обуваться во что-то более дорогое и качественное, но по факту получается одна куртка на пять лет. Покупки делаю на рынке. Отдаю ему предпочтение за невысокие цены и большой выбор, пусть даже если вещи хватит на один сезон.

Так как я живу одна, то средства гигиены и бытовую химию каждый месяц не приобретаю. На выборе таких товаров не экономлю. Шампуни, бальзамы, мыло, кремы и зубную пасту я выбираю импортные. А вот что касается косметики, то по качеству меня отлично устраивают наши белорусские товары, например, та же тушь для ресниц и карандаши для бровей.

«Считаю своим долгом помогать внукам»

Возможно, моей пенсии и зарплаты мне одной было бы вполне достаточно, но у меня есть внуки, которые нуждаются в моей поддержке.

Я прекрасно понимаю, как тяжело сейчас семьям самостоятельно растить и обеспечивать детей, поэтому считаю своим долгом помогать внукам. Иногда могу помочь деньгами на покупку одежды или обуви, а иногда просто дать какую-то сумму на развлечения или положить на телефон. В месяц на такую помощь у меня уходит около 150 рублей.

Но и о себе не забываю. Каких-то развлечений у меня нет, но отпуск – это обязательно. Это то, чего я жду с нетерпением и радостью. Примерно за полгода до лета я начинаю откладывать по 100 рублей на море. Я не выбираю какой-то дорогой и популярный курорт, предпочитаю Украину. Такой отпуск – это хорошее соотношение цены и качества.