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Во вторник в Беларуси ожидается до +6 градусов

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  • 10.02.2020, 21:09
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Во вторник в Беларуси ожидается до +6 градусов

По востоку страны объявлен оранжевый уровень опасности.

Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются в Беларуси 11 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки. Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Местами, а ночью по востоку во многих районах, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В связи с этим по востоку страны объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, днем - 1-6 градусов тепла.


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