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В Беларуси введены льготы для служивших в армии

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  • 10.02.2020, 21:53
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В Беларуси введены льготы для служивших в армии

В последнее время в стране разными способами пытаются привлечь молодых людей к службе в армии.

10 февраля Лукашенко подписал указ № 48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве», сообщает пресс-служба правителя. В указ вошли предложения, которые озвучивались ранее, — об учете срока службы в страховой стаж, льготах при поступлении для отслуживших в армии и др.

С 1 января 2020 года военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. Указом определяется порядок уплаты обязательных страховых взносов за периоды срочной военной службы, что позволит засчитывать такие периоды в страховой стаж, необходимый для определения права на трудовую пенсию.

Для тех, кто прошел срочную военную службу, службу в резерве, предусмотрены дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения. Кроме того, отслужившие в армии будут иметь преимущественное право выбора места работы по специальности при распределении после окончания учебы. В год увольнения либо в год, следующий за годом увольнения, при наличии среднего балла в документе об образовании не ниже 6 баллов и по рекомендации воинских частей предоставлено право на обучение на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, подготовительных курсах в государственных учреждениях среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

Члены семьи военнослужащего на весь период срочной военной службы смогут пользоваться жильем государственного жилищного фонда в общежитиях.

В пресс-службе президента пояснили, что принятие указа позволит повысить социальную защиту лиц, призванных на срочную военную службу, службу в резерве.

Минобороны опубликовало информацию об «очередном пакете социальных гарантий для тех, кто отслужил в армии», на одной картинке.

В последнее время в стране разными способами пытаются привлечь молодых людей к службе в армии. Летом прошлого года был принят так называемый закон об отсрочках, осенью стали говорить о льготах и скидках, которые хотят ввести для отслуживших в армии, а на прошлой неделе в Беларуси изменились требования к состоянию здоровья призывников.

Фото: t.me/modmilby

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