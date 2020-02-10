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СМИ назвали трех кандидатов на пост будущего канцлера Германии

  • 10.02.2020, 22:02
СМИ назвали трех кандидатов на пост будущего канцлера Германии

Меркель возглавляет правительство Германии последний срок.

Христианско-демократическом союзе, который является правящей партией Германии, рассматривают три кандидатуры на пост главы после отказа министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр претендовать на пост канцлера и заявления об уходе с поста главы партии. Об этом 10 февраля сообщило швейцарское немецкоязычное издание Neue Zürcher Zeitung (перевод - gordonua.com).

Среди претендентов – 39-летний Йенс Шпан, занимающий пост министра здравоохранения ФРГ.

В своем Twitter Шпан написал, что уважает решение Крамп-Карренбауэр отойти от партийной работы и сосредоточиться на деятельности в правительстве, но назвал этот шаг неожиданным.

Издание пишет, что на должность лидера ХДС претендуют также премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет и бывший глава парламентской фракции ХДС/ХСС Даниэль Мерц.

В ХДС не исключают, что для выборов нового лидера партии будет назначен внеочередной съезд, поскольку очередной был запланирован только на декабрь 2020 года.

10 февраля 2020 года стало известно, что Крамп-Карренбауэр передаст председательство в партии, главой которой была избрана главой 7 декабря 2018 года, сменив канцлера Ангелу Меркель. После поражения христианских демократов на выборах в Европарламент в мае 2019 года СМИ писали, что Крамп-Карренбауэр уже не рассматривается как безальтернативная преемница Меркель на посту канцлера и что нынешняя глава кабинета может оставить за собой должность и после 2021 года.

Меркель в новогоднем обращении к нации 31 декабря 2019 года подчеркнула, что возглавляет правительство Германии последний срок.


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