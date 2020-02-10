Крутой: Россияне хотят еще на нашем рынке заработать 5 10.02.2020, 22:13

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Дмитрий Крутой

Первый вице-премьер пояснил, что такое «мировая цена», по которой Беларусь хочет покупать российскую нефть.

Беларусь планирует в 2020 году покупать российскую нефть по мировым котировкам без учета экспортной пошлины. То есть приобретать по 83−85% от мировой цены. Что касается премий, то это вопрос переговоров между белорусскими НПЗ и российскими поставщиками. Об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, уточняя достигнутые договоренности на переговорах в Сочи 7 февраля, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, ранее появилась информация, что Беларусь собирается покупать нефть в России по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Хотя в «Белнефтехиме» заявляли, что цена российской нефти для Беларуси в настоящее время составляет 83% от мировой и только к 2024 году, когда в РФ завершится реализация налогового маневра, который заключается в постепенной и полной замене экспортной пошлины пропорционально увеличенным налогом на добычу полезных ископаемых, придется перейти полностью на рыночное ценообразование.

— Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер экспортной пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая. А российские компании говорят: вы нам еще премии заплатите. То есть они хотят еще на нашем рынке заработать, — считает Крутой. Он допустил, что в 2020 году Беларусь может покупать российскую нефть по цене в 83−85% от мировой цены, потому что «из-за барреля она плавает, пошлина сама прыгает…».

Первый вице-премьер также подчеркнул, что «тема пошлины вообще никак не касается нефтяных компаний и никак не влияет на переговоры».

— Они к этой пошлине не имеют никакого отношения. Пошлины — это вопрос договоренности между минфинами, правительствами, межгосударственных отношений в Евразийском экономическом союзе. И здесь тема пошлин никак не участвует и никак не влияет на эти компании, на их, грубо говоря, доходность — российских поставщиков, — подчеркнул Крутой.

С начала 2020 года Минск и Москва спорили по поводу размера премии, которую Беларусь выплачивает российским нефтяным компаниям. В прошлом году она составляла 10 долларов за тонну. Сейчас Беларусь не хочет платить вообще. Или, по другой информации, готова платить в 2 раза меньше. Аппетиты российских нефтяных компаний больше — 15−20 долларов за тонну.

Заместитель премьер-министра считает, что когда Беларусь платила всего лишь половину мировой цены, то премия поставщикам нефти имела какой-то экономический смысл. «Теперь, когда для нас мировая цена уже сжалась, платить эту премию — сумасшествие», — считает Крутой.