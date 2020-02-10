Политическое цунами в Ирландии: Шинн Фейн выиграла выборы у сил, которые правили 100 лет 1 10.02.2020, 22:26

Партия действующего премьера Варадкара заняла лишь третье место.

Ирландские политические партии изо всех сил пытались приспособиться к новой реальности в понедельник, после потрясающих выборов, на которых левая националистическая партия "Шинн Фейн" (Sinn Fein)получила самое большое количество голосов, пишет zn.ua со ссылкой на агентство Associated Press.

Партия "Шинн Фейн" исторически связанная с "Ирландской республиканской армией" и ее борьбой за объединенную Ирландию. По предварительным данным подсчета голосов, они получили 24,5% на выборах в субботу. "Шинн Фейн" обогнала две центристские партии – "Фианна Файл" (Fianna Fail) и "Фине Гэл" (Fine Gael) – которые правили Ирландией с тех пор, как столетие назад она получила независимость от Великобритании.

"Фианна Файл" получила 22,2% голосов, а партия действующего премьер-министра Льва Варадкара "Фине Гэл" получила 20,9%.

В понедельник подсчет голосов возобновился, чтобы заполнить все места нижней палате парламента Ирландии. Ирландия использует систему пропорционального представительства.

Маловероятно, что какая-либо партия получит 80 мест, необходимых для большинства в парламенте. Агентство отмечает, что ирландским депутатам нужно будет сформировать коалицию, но формирование стабильного альянса выглядит непросто.

"Фианна Файл" и "Фине Гэл" перед выборами заявляли, что не станут объединяться с "Шинн Фейн" из-за ее связей с прошлым насилием.

Варадкар сказал, что позиция "Файн Гэл" не изменилась.

Но когда масштабы результатов "Шинн Фейн" стали очевидны, лидер "Фианна Файл" Мишель Мартин сказал: "Я демократ".

"Этот голос за "Шинн Фейн" - за то, что "Шинн Фейн" будет в правительстве, за то, что "Шинн Фейн" будет иметь значение, за проверку "Шинн Фейн", за "Шинн Фей", - сказала лидер партии Мэри Лу Макдональд. "Мы хотим поговорить со всеми, кто заинтересован в реализации программы правительства".