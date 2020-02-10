Топ-10 самых древних замков Беларуси 10.02.2020, 22:47

Фото: tut.by

Ранее на территории нашей страны насчитывалось около сотни замков.

До сегодняшних дней сохранилось лишь несколько десятков, и большинство из них в ужасном состоянии. Но надежда однажды увидеть их восстановленными есть, как это было с древним Мстиславским замком. Его восстановили почти с нуля. «Белсат» подготовил список самых древних замков страны. Стоит поехать и прикоснуться к нашей истории.

1. Новогрудский замок (XI-XVI ст.)

Был резиденцией князей Великого Княжества Литовского. В Новогрудке состоялась коронация Миндовга. Из-за войн от былого величия Новогрудского замка сегодня остались только остатки. В уничтожении замка приняли участие и местные жители — разобрали замок на хозяйственные нужды. Сейчас законсервированы. (Кстати, консервация древнего замка обошлась дешевле, чем годовое содержание БРСМ.)

2. Старый замок в Гродно (ХІ-ХІХ ст.)

Гродненский замок является одним из древнейших оборонительных сооружений Беларуси. Здесь была княжеская, а затем королевская резиденция, в частности, Витовта и Стефана Батория. Здесь умер Казимир IV Ягеллончик. На территории замка находится Нижняя церковь XII в. (точнее ее остатки), а недалеко от него и древняя Коложская церковь.

3. Свислочский замок

Некоторые специалисты считают, что замок был построен в XI в. Строительство оборонительного здания полоцких князей связывают с Глебом Всеславовичем. Некоторое время замок был центром Свислочского княжества, но в XIV в., когда умер последний Свислочский князь, территория княжества была присоединена к ВКЛ.

Замок был построен на левом берегу Березины и занимал 2 Га. Одно из первых упоминаний приходится на времена правления Свидригайло. Он, кстати, значится владельцем замка. Замок пострадал от многочисленных войн и осад. Много раз разрушался и восстанавливался.

5. Туровский замок

Предполагается, что Туровский замок был возведен в XIII в. Вокруг замка был оборонительный вал и ров с водой. Сегодня здесь можно посетить археологический комплекс, где можно увидеть археологические находки, связанные с историей замка.

6. Лидский замок

Был сооружен в XIV в. по поручению князя Гедимина (за 5 лет!), чтобы перекрыть путь крестоносцам в центральные земли ВКЛ. На территории замка располагались церковь, суд, тюрьма, архив, жилые постройки. Стоит отметить, что именно здесь поженились 71-летний Ягайло и 17-летняя Софья Гольшанская.

7. Кревский замок (XIV ст.)

Построенный при Гедимине и Ольгерде. По некоторым версиям, строительство началось еще в конце XIII в. Замок занимает значительное место в истории Беларуси. Здесь задушили Кейстута (князь Витовт сумел сбежать), и была подписана Кревская уния.

8. Мирский замок

Был построен в XVI-XVII в. Временами называют XV в. Стал первым частным замком на территории Беларуси. Если не обращать внимание на специфическую реставрацию, это белорусский замок, который находится сегодня в самом лучшем состоянии. За свою историю им владели Ильиничи, Радзивиллы, Витгенштейны, Святополк-Мирские. Мирский замок входит в список объектов UNESCO.

9. Замок Гаштольдов (XVI–XVI ст.)

Построенный канцлером ВКЛ Альбрехтом Гаштольдом, который получил титул графа «на Мурованых Гераненах» от императора Карла V. Кстати именно здесь познакомились Барбара Радзивилл — вдова Станислава Гаштольда и будущая жена Сигизмунда II Августа, королева Речи Посполитой.

10. Лысковский замок

Королевский замок XV-XVIII. Есть мнение, что некоторое время принадлежал Боне Сфорца. Сейчас от замка почти ничего не осталось. В программе «Замки Беларуси» на благоустройство замка было потрачено около Br 15 млн.