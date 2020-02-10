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Что будет с курсом белорусского рубля в ближайшее время?

  • 10.02.2020, 23:30
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Что будет с курсом белорусского рубля в ближайшее время?

Доллар и евро заметно подорожали.

С конца января курс доллара и евро заметно подрос. Эксперты отмечают, что валюты обновили максимумы с начала года. Российский рубль под давлением снижения цен на нефть начал падать. Tut.by спросил у эксперта, что будет с курсом белорусского рубля.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 10 февраля прошли очередные торги валютами. Доллар подорожал на BYN 0,0085 — до 2,1847 рубля. В последний раз курс доллара был выше этой отметки 16 февраля 2016 года — 2,19 рубля (с учетом деноминации). Для сравнения: 4 января 2019 года тоже был один из пиков укрепления американской валюты, но тогда курс доллара составил 2,1788 рубля, отметку в 2,18 рубля он тогда так и не превысил. Дальше доллар на протяжении 2019 года не поднимался до отметки в 2,17 рубля.

Но в феврале этого года наблюдается заметный рост курса доллара. 6 февраля он превысил отметку в 2,15 рубля, 7 февраля — 2,16 рубля, 8 февраля — 2,17 рубля (речь про официальный курс рубля к доллару, установленный Нацбанком).

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отмечает, что с начала года выросли все три валюты — доллар, евро и российский рубль.

— И доллар, и евро, и валютная корзина в целом успели обновить максимумы с начала года. То есть белорусский рубль снижается в целом и основная причина то, что, видимо, уже на рынке начало сказываться уменьшение валютной выручки за счет резкого снижения экспорта нефтепродуктов, — поясняет эксперт. — Если же говорить о сегодняшнем дне, когда доллар и евро выросли, а российский рубль упал, то кроме общего снижения белорусского рубля, здесь еще сказался фактор снижения российского рубля к доллару и евро, которое происходило в пятницу.

По словам аналитика, по отношению к российскому рублю доллар вырос до максимумов с начала декабря, поэтому сегодня мы увидели рост доллара и евро и снижение российского.

— Самая большая загадка сейчас, что у нас дальше будет с нефтью. В выходные первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой отрапортовал, что мы договорились покупать нефть у России по мировым ценам. Но это объяснение мало что объясняет, — говорит Вадим Иосуб. — Во-первых, не очень понятно, причем здесь мировые цены, когда у нас поставка шла по формуле мировая цена минус экспортная пошлина плюс премия. Вокруг величины этой премии и шел спор. После последней встречи ясности по этой премии нет. Во-вторых, как минимум должны пройти переговоры с российскими поставщиками нефти. Тут тоже пока результатов нет.

Эксперт считает, что белорусский рубль может продолжить падать до тех пор, пока у нас не будет нормальных объемов нефти, соответственно, и нормальных объемов экспорта продуктов нефтепереработки.

— При всем при этом сейчас падает цена на нефть, что толкает российский рубль вниз. Если российский рубль продолжит снижение к иностранным валютам, то в целом может повторяться сегодняшняя картина, когда доллар с евро будут расти, а российский рубль — умеренно снижаться к белорусскому, — подытожил Вадим Иосуб.


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