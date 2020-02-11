Трамп: У США есть супербыстрые ракеты для противостояния РФ 9 11.02.2020, 8:36

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Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Они в семь раз быстрее, чем обычные.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на вооружении американской армии есть ракеты, которые в «семь раз быстрее, чем обычные ракеты», сообщает nv.ua.

«У нас есть супербыстрые ракеты, огромное количество супербыстрых [ракет]. Мы называем их супербыстрыми, потому что они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты», — сказал он, выступая перед губернаторами штатов.

По словам главы Белого дома, США нужны такие ракеты, потому что «у России есть похожие».

«Я не скажу вам, как они их получили. Они получили их, предположительно, из планов администрации Обамы», — сказал Трамп.