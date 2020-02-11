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Белорусские контрабандисты спрятали в картошке сигареты на $100 тысяч

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  • 11.02.2020, 8:43
  • 2,638
Белорусские контрабандисты спрятали в картошке сигареты на $100 тысяч

Партия была выявлена на границе с Украиной.

В республиканском пункте таможенного оформления «Верхний Теребежов» были проведены таможенные досмотры двух грузовых автомобилей «Scania» и «Volvo», следовавших на выезд из Республики Беларусь, сообщает Брестская таможня.

В ходе досмотров в полуприцепах транспортных средств под товаром «картофель свежий» обнаружено 450 картонных коробок с сигаретами.

По данным фактам начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Сигареты в количестве 224 тыс. пачек стоимостью 221 тыс. рублей и полуприцепы-рефрижераторы 1996 г.в. и 2007 г.в. общей стоимостью 65 тыс. рублей изъяты. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.


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