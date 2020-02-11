Надежды Путина пойдут прахом 7 Андерс Аслунд, project-syndicate.org

11.02.2020, 8:52

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Андерс Ослунд

С таким набором персонажей глава Кремля готовит себя к очередному разочарованию.

В январе президент России Владимир Путин инициировал реновацию российского правительства и конституционного порядка, дав понять, что так или иначе, но он останется у власти и после истечения своего президентского срока в 2024 году. Он также скорректировал экономическую политику, опираясь на идею, что увеличение государственных инвестиций будет стимулировать рост экономики. Впрочем, тут путинские надежды, скорее всего, пойдут прахом.

Традиционно за экономическую политику в России отвечают премьер-министр и его первый заместитель. Согласно новому распределению ролей, незадачливого дублера Путина – Дмитрия Медведева – на посту премьер-министра заменил Михаил Мишустин, долгое время возглавлявший налоговую службу; помощник президента по экономическим вопросам, Андрей Белоусов, занял пост первого вице-премьера; Антон Силуанов остался министром финансов. (Новым помощником Путина по экономическим вопросам стал бывший министр экономического развития Максим Орешкин – молодая звезда технократии, чьи взгляды схожи со взглядами Белоусова).

Белоусов проработал путинским помощником семь лет, и на его мышлении сильно отразилось мышление шефа. Сын известного экономиста марксистского направления, Белоусов является откровенным государственником и самопровозглашенным кейнсианцем, то есть поддерживает идеи увеличения госрасходов. После «переизбрания» в 2018 году Путин вместе с Белоусовым сфокусировался на 13 национальных проектах, призванных повысить уровень жизни и увеличить инвестиции в инфраструктуру.

Мишустин, со своей стороны, заработал репутацию эффективного администратора и специалиста в компьютерных технологиях, имеющего сильные связи на Западе. Его широко хвалят за проведение дигитализации российской налоговой системы, что помогло упростить сбор и возврат налога на добавленную стоимость для экспортеров. Тем не менее, под его руководством налоговая служба продолжала заниматься наглым вымогательством у бизнесменов. По данным антикоррупционного активиста Алексея Навального, семья Мишустина владеет в Москве недвижимостью, которая стоит $45 млн и никак не могла быть приобретена на легальные доходы.

Хотя Мишустин был одним из важнейших членов российского правительства, начиная с 2010 года, он избегал пристального общественного внимания. Эффективный закулисный карьерист, он еще в 2008 году понял, что быстрейший путь в новую путинскую элиту лежит через хоккей, хотя у него и не было природных талантов для этого вида спорта. По примеру Путина он открыто поддерживал Русскую православную церковь. И тот факт, что его отец работал на КГБ, явно не портил его перспектив.

Кадровые изменения, проведенные Путиным, показывают, что он был недоволен неспособностью предыдущего правительства профинансировать национальные проекты. Медведев считался слабым администратором, а Силуанова называли слишком строгим бухгалтером. На протяжении двух последних лет у России имелся значительный профицит бюджета, хотя Путин открыто заявлял о желании увеличить госрасходы.

В течение нескольких предыдущих лет главным приоритетом Путина была защита суверенитета России путем накапливания международных валютных резервов. Но сейчас резервы выросли до $560 млрд, то есть их более чем достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности, особенно если учесть, что вероятность введения новых западных санкций снизилась. Между тем, начиная с 2009-го, среднегодовые темпы роста экономики России застряли на уровне 1%, поэтому новым приоритетом является увеличение ВВП, а этого, как считает Белоусов, можно достигнуть с помощью госинвестиций.

В целом, новое правительство России состоит из девяти вице-премьеров (на одного меньше, чем в прежнем правительстве) и 21 министра, из которых лишь трое – женщины. Остальные же – это серенькие технократы-конформисты в возрасте от 39 до 63 лет, причем все они тесно связаны с тем или иным членом ближнего круга Путина.

В новом правительстве можно отчетливо различить три центра влияния. Первый центр – и это отчасти неожиданно – «круг Мишустина», состоящий из трех новых вице-премьеров, один из которых является руководителем аппарата Мишустина. У предыдущих премьер-министров никогда не было столь явных личных союзников в правительстве. Мишустин, несомненно, будет силой, с которой следует считаться. Два других игрока, получивших лояльные блоки в правительстве: мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу.

Помимо крайней технократичности, новое правительство еще и достаточно аполитично. Два откровенных националиста из предыдущего кабинета (министр культуры Владимир Мединский и министр образования Ольга Васильева) отправились в отставку, впрочем, как и единственный подлинный либерал – Ольга Голодец. Судя по всему, Путин намекает, что устал от культурных войн и хочет эффективных администраторов, способных выполнять его приказы.

Однако у экономической программы Путина мало шансов на успех. Как и в прошлом, государственные инвестиции в инфраструктуру и другие бюджетные расходы будут присваиваться путинскими «друзьями». Путин, вероятно, увлечен кремлевскими мечтаниями, и ему еще только предстоит понять, что система, целиком построенная на коррупции, плохо помогает росту экономики. Это непонимание было выставлено на показ в послании Путина, с которым он выступил 15 января: он обсуждал демографию, объявил о конституционных изменениях, лицемерил про верховенство закона. Как обычно он избегал любых упоминаний о рыночных реформах, хотя лишь такая программа позволит России достичь темпов роста экономики выше 1% в год.

Если внимательней присмотреться к новому правительству, в нем можно увидеть мало обнадеживающего для россиян. Один из новых вице-премьеров – Дмитрий Чернышенко, явный человек Мишустина, как считается, приложил руку к коррумпированной сочинской Олимпиаде, а также связан с «Газпром-Медиа», рупором олигархии. Еще один новый вице-премьер, Марат Хуснуллин, ранее руководил крайне спорными строительными проектами в Татарстане и Москве. Наконец, высокопоставленным правительственным чиновником, который несет наибольшую ответственность за вопиющий арест американского инвестора Майкла Калви в прошлом году, был не кто иной, как сам Белоусов.

С таким набором персонажей Путин явно готовит себя к очередному разочарованию – и, со временем, к очередной смене правительства.

Андерс Аслунд, project-syndicate.org