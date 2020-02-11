Белорус Евгений Оксентюк стал игроком недели в OHL 11.02.2020, 8:59

ЕВГЕНИЙ ОКСЕНТЮК

За семь дней нападающий «Флинта» набрал восемь очков при показателе полезности «+3».

Белорусский нападающий "Флинта" Евгений Оксентюк признан лучшим игроком недели в Хоккейной лиге Онтарио (OHL), сообщает pressball.by.

За семь дней Оксентюк набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности "+3". Белорус коллекционировал бомбардирские баллы в трех выездных матчах подряд. Удачная игра Евгения помогла "Флинту" побить клубный рекорд — одержать 10 побед кряду. Ну и сам Оксентюк нынешней зимой переписал еще один клубный рекорд, когда в период с 15 ноября по 17 января набирал очки в 17 матчах подряд.

Сейчас Оксентюк с 62 (25+37) очками в 46 играх является вторым бомбардиром "Флинта" после капитана и действующего чемпиона МЧМ Тая Делландреа, которому уступает всего два балла.