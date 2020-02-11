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Семь фактов о кофе, которые мало кто знает

  • 11.02.2020, 9:04
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Семь фактов о кофе, которые мало кто знает

Новые доводы в пользу утреннего напитка.

В сети появилась новая информация о пользе кофе.

1 Кофе усиливает мозговую активность

Кофе с сахаром может на некоторое время превратить вас в мини-гения, потому что комбинация кофеина и глюкозы активирует определенные участки мозга. Кофеин действует как мягкий стимулятор центральной нервной системы - это нейронная активность вызывает выброс адреналина и влияет на тело несколькими способами:

-усиливается сердцебиение;

-повышается кровяное давление;

- открываются дыхательные трубки, в кроваток для прилива энергии высвобождается сахар.

В зависимости от времени применения он может улучшить внимание и концентрацию.

Помните эту после обеденную усталость ? Когда хочется чтобы босс объявил небольшую фиесту, но если Вы не в Испании кофеин поможет побороть вашу после обеденную сонливость.

2 Кофе повышает кровяное давление

Если в ближайшие пару дней у вас назначено проверка кровеносного давления, то вам лучше отказаться от кофе. Если у Вас высокое давление, спросите врача стоит ли ограничить употребление или отказаться от кофеиновых напитков. С другой стороны пониженное кровяное давление (гипотензия) при отсутствии лечения может стать серьёзной и опасной для жизни проблемой. Небольшая чашечка кофе поможет побороть приступ гипотензии.

3 Кофе усиливает иммунную систему

Известно, что кофеин прибавляет энергию - это богатый источник питательных веществ и полезных элементов, которые могут помочь иммунной системе.

По словам учёных из нескольких стран: "Кофе снижает риск преждевременной смерти, всё потому что кофе влияет на иммунную систему, делая её сильнее и здоровее".

Кофе содержит много антиоксидантов и фенольных соединений, которые играют решающую роль в профилактике рака, он также улучшает работу печени, сердца и пищеварительной системы. Тем ни менее старайтесь пить натуральный молотый кофе, растворимый содержит меньше питательных веществ и много химических добавок.

4 Кофе облегчает головную боль

Кофеин может лечить головные боли и мигрени. Люди знают, что кофеин содержится в кофе, чае, газированных напитках и шоколаде, но могут не знать, что кофеин добавляют во многие лекарства.

5. Кофе уменьшает стресс

А ещё благодаря освобождению дофамина и серотонина, которые вызывают хорошее настроение, кофе действует как средство против стресса. Одна чашка или даже запах кофе могут успокоить нервы.

6. Кофе улучшает память

Естественно это работает только для краткосрочной памяти - это довольно неплохо, потому что сначала вся информация храниться в краткосрочной памяти и только через час при определенных обстоятельствах переходит в долгосрочную.

Иногда когда сосредоточиться слишком сложно перерыв на кофе может приятно повлиять на мозг.

7. Кофе помогает похудеть

Кофе может временно подавлять аппетит и стимулировать минимальное сжигание калорий. Когда падает минимальный уровень пептина, тело начинает накапливать жир и вы поправляетесь, кофе же увеличивает уровень этого гормона в организме.


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