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Операция «Нахфольгер»

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  • Мария Епифанова, «Новая газета»
  • 11.02.2020, 9:19
  • 2,173
Операция «Нахфольгер»
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель
Фото: EPA

Кто заменит немцам Ангелу?

В понедельник утром глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с неожиданным заявлением — она не планирует быть канцлером Германии после ухода Меркель, а также в ближайшее время покинет пост главы партии. Министром обороны она останется. Ожидается, что выборы нового главы ХДС пройдут летом. Решение Крамп-Карренбауэр было принято на фоне скандала в Тюрингии, где премьер-министр был выбран при одновременной поддержке христианских демократов и националистов из «Альтернативы для Германии» (АдГ), сотрудничество с которыми — табу для ХДС.

Комментируя свое решение на пресс-конференции в понедельник утром, Крамп-Карренбауэр сказала: «АдГ выступает против всего, за что выступаем мы в ХДС. Любая форма сотрудничества с АдГ ослабляет ХДС». Таким образом она связала свое решение с недавним скандалом в Тюрингии.

Там на прошлой неделе прошли выборы премьер-министра, в которых победил представитель Свободной демократической партии Томас Кеммерих. При этом за него одновременно проголосовали христианские демократы и «Альтернатива для Германии» — несмотря на то, что у националистов был свой кандидат.

Меркель назвала случившееся «плохим днем для демократии», на Кеммериха, свободных демократов и христианских демократов посыпался град упреков за сотрудничество с националистами, в воздухе повис вопрос о возможности предварительного сговора — в результате Кеммерих в субботу подал в отставку. За ним последовал замглавы ХДС в Тюрингии Кристиан Хирте.

В воскресенье вечером в Берлине прошло срочное совещание с участием заместителей председателя ХДС.

На нем, видимо, решили, что одних региональных отставок будет недостаточно.

Впрочем, популярность Аннегрет Крамп-Карренбауэр (или АКК, как сокращенно называют пока еще главу ХДС) и так оставляла желать лучшего — так что вряд ли это решение связано только с тюрингским скандалом. После своего избрания в декабре 2018 года АКК отчаянно пыталась доказать, что она не «мини-Меркель», а самостоятельный политик, но завоевать большой поддержки в партии, как и народной любви, ей не удалось.

Так, сразу после победы на внутрипартийных выборах опрос, проведенный по заказу газеты Bild, показал, что поддержка АКК — 33%. Год спустя ее результат составил всего 19%.

Летний опрос телеканала ZDF показал, что 71% немцев не видит ее в роли канцлера.

Именно под руководством Крамп-Карренбауэр ХДС показал худшие в истории результаты на выборах в Европарламент в мае минувшего года, набрав 22,6%. За год с небольшим в новой должности АКК успела несколько раз очень неудачно высказаться. Так, после одного очень популярно видео на Youtube с критикой ХДС она призвала ограничить видеоблогеров в праве на политические высказывании — что многие сочли призывом к ограничению свободы слова. Потом на фестивале неудачно пошутила про унисекс-туалеты, вызвав гнев ЛГБТ-сообщества (которое и так не сильно жалует ее за негативное отношение к однополым бракам).

В плане миграционной политики Крамп-Карренбауэр занимает более жесткую позицию, чем Меркель — еще в ходе избирательной кампании она заявила, что будет готова закрыть границы Германии в случае нового миграционного кризиса. Этим она отпугивает либеральное крыло ХДС, а для консервативного крыла АКК все равно недостаточно правая.

С учетом того, что рейтинги самой партии тоже падают, перед выборами в бундестаг, которые определят, кто из партий сможет назначить следующего канцлера, ХДС нужен более популярный руководитель.

Пока основных претендентов четверо:

ФРИДРИХ МЕРЦ

В противовес Крамп-Карренбауэр, Мерц — оппонент действующего канцлера. С самого начала совместной работы — в 2000 году, когда Меркель впервые возглавила партию, Мерц стал руководителем фракции ХДС в бундестаге — отношения у них не заладились. Мерц всегда выступал за то, чтобы ХДС оставался традиционной консервативной партией, защищающей частный бизнес и «немецкую идентичность», и критиковал заигрывания Меркель с более левыми политиками и недостаточно жесткую миграционную политику. Собственно, он также один из главный критиков «большой коалиции» и вообще партнерства с социал-демократами.

Очевидный правый уклон взглядов Мерца может встретить наибольший энтузиазм в восточный землях, где часть сторонников ХДС переметнулись к националистической «Альтернативе для Германии».

Кроме того, позиции Мерца сильны в деловых кругах — в 2007 году он ушел из депутатов и занялся бизнесом.

Мерц вернулся в политику только в 2018 году, чтобы поучаствовать в борьбе за пост главы ХДС после ухода Меркель, но проиграл Крамп-Карренбауэр во втором туре с небольшим перевесом в 35 голосов.

ЙЕНС ШПАН

Шпан тоже претендует на роль председателя партии не в первый раз — впрочем, в 2018 году он набрал всего 16% в первом туре. С 2018 года он занимает должность министра здравоохранения, в его копилке достижений — переход на электронные медицинские карты, одна из важных реформ нынешнего правительства. Упор на «дигитализацию» государства прибавляет Шпану очков в глазах более молодых избирателей, впрочем, он сам в свои 39 лет намного моложе остальных кандидатов.

В плане внешней политики и миграции Шпан стоит на еще более правых позициях, чем Мерц: выступает за усиление внешних границ Германии, против распределения беженцев и против мусульманской одежды, закрывающей лицо. Кстати, российскую внешнюю политику Шпан приравнивает к исламскому терроризму в плане европейской безопасности.

АРМИН ЛАШЕТ

Армин Лашет станет новичком в борьбе за кресло председателя партии — впрочем, в 2018 году его также называли одним из преемников, но он отказался от участия. В разные годы он был депутатом Европарламента, входил в земельный парламент земли Северный Рейн-Вестфалия, был министром по вопросам семьи в земельном правительстве. С 2012 года занимает должность заместителя председателя партии, с 2017 — премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии.

Лашет относится к либеральному крылу ХДС, поддерживает миграционную политику Меркель — и вообще из всей четверки больше всего похож на «кандидата Меркель».

В противовес Мерцу, либеральная риторика Лашета понятнее и ближе жителям западных земель, где выше поддержка действующего канцлера и скептицизм в адрес правого популизма.

МАРКУС ЗЁДЕР

Зёдер — член Христианско-социального союза, партии, правящей в Баварии и формирующей единый блок с ХДС на федеральном уровне. Собственно, поэтому на роль главы ХДС он претендовать не может, но теоретически может быть выдвинут в канцлеры от блока ХДС/ХСС.

В 90-е годы Зёдер работал редактором на Баварском радио, затем перешел в политику. Занимал должности земельного министра по окружающей среде и здравоохранению, затем министра финансов. Долгие годы боролся за пост премьер-министра Баварии и занял его в 2018 году. Среди его «тем» — защита экологии, Зёдер не раз говорил, что ХСС должен стать более «зеленой» партией.

Мария Епифанова, «Новая газета»


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