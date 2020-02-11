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«Мой сосед «Джили» взял — а через два года она вся была в «жуках»

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  • 11.02.2020, 9:25
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«Мой сосед «Джили» взял — а через два года она вся была в «жуках»

Белорусские водители — о льготной растаможке, пошлинах на иномарки и отечественном автопроме.

За последние девять месяцев мы не раз бывали на площадках по продаже автомобилей и слышали разные мнения по поводу льготной растаможки «не для всех». Обычно мы расспрашиваем продавцов да перегонщиков, которые всегда «в теме» и любят порассуждать о последствиях 140-го указа. А что про происходящее на авторынке думают простые белорусы, получающие информацию из интернета? Как относятся к льготам на автомобиль и какие машины присматривают лично для себя? За ответами на данные вопросы журналисты av.by приехали именно в Ждановичи. Ведь на этой локации разместился не только сам авторынок со сверкой номеров и МРО ГАИ по соседству, но и находятся автосалоны Huyndai и Geely, а также дилерская площадка с пробегом. Где, как не здесь, можно встретить людей, которые ищут машины и готовы поделиться тем, что их беспокоит.

Апрельский указ № 140. Мнения людей

В апреле прошлого года площадка по торговле автомобилями перебралась на территорию за ТЦ «Автоград», ближе к городу. В администрации тогда говорили, что со сменой ее местоположения хуже никому не станет, однако продавцы по старой привычке поминают былые сытые годы и жалуются на низкую покупательскую активность в зимний сезон. Европейских машин практически не видно. Только в одном из рядов дружно разместились единичные экземпляры Renault Megane, Grand Scenic и Peugeot 308 с пометками «без пробега в РБ» и «один день из Германии».

Но вот посетитель рынка заинтересованно рассматривает стоящий рядом дизельный компактвэн, недавно прибывший из Европы. Мужчина по имени Андрей рассказывает, что отдыхал за границей и посещал авторынок в Литве, так что ему есть с чем сравнить. Увы, наш первый спутник опечален состоянием ввезенных в Беларусь европейских машин и ценами на подобные экземпляры.

— Если автомобиль из Европы, то это еще ни о чем не говорит. Зачастую это хлам! — категорично высказывается мужчина. — Сразу видно, что машина крашена, пробег большой. А про стоимость я вообще молчу! На вильнюсском рынке Renault Talisman 2016 года с пробегом 50 тысяч км продается за 9 500 евро, Renault Grand Scenic — за 8 650 евро, Volvo в самой максимальной комплектации видел за 12 000 евро, а у нас почему-то всего $10 тысяч. Да быть такого не может! Возникает логичный вопрос: почему?

Дело в том, что сюда везут самый шрот для того, чтобы хоть как-то конкурировать с Россией. До повышения таможенных пошлин пригоняли хорошие автомобили, а сейчас в большинстве своем встречаются машины после ДТП и с большими пробегами. Вон на одной из них указан пробег 155 тысяч км, хотя в реальности он вдвое больше, если судить по состоянию этого транспортного средства.

Во время разговора выясняется, что Андрей пришел сюда не просто так: он присматривает автомобиль для жены, которая сейчас передвигается на дизельной Opel Astra GTC. «Я ищу действительно хороший экземпляр в ценовом диапазоне до 30-40 тысяч долларов», — объяснят наш собеседник, который, похоже, не нашел на рынке ничего подходящего под свой запрос и слегка раздосадован.

— Снизьте пошлины и дайте людям заработать, чтобы они пригнали достойные машины из Европы!

— А льготная растаможка, введенная в апреле прошлого года, этому не способствует?

— Однозначно нет! Она просто ударила по обычным семьям. Вот у меня двое детей, мы с супругой оба работаем. Почему мы не можем купить авто из Европы по тем же пошлинам, что и та семья, которая прежде, чем подумать, рожает много детей? Я имею в виду не тех, кто зарабатывает миллионы и в состоянии финансово содержать свой род, а иждивенцев, которых целенаправленно поддерживает государство. Почему одним дают льготы, а другим — нет? Я считаю, что растаможку нужно сделать в районе 0,4-0,5 евро, чтобы каждый мог привезти хорошую иномарку. Напишите, чтобы они убрали растаможку вообще. Только так люди станут жить лучше. Я-то привезу себе, если что, авто из Европы, а вот что делать остальным белорусам…

Мужчина еще долго и эмоционально говорит про демографическую ситуацию в стране, социальную несправедливость и упадок рынка. Продавцы тем временем тихонько наблюдают за нами. Когда мы проходим мимо, в ответ улыбаются и в шутливой форме здороваются: «Привет, малышка». Однако, увидев фотокамеру и смекнув что к чему, как тараканы, разбегаются в разные стороны... Перед нами остается лишь один безымянный мужчина: он пришел сюда «постоять c товарищем за компанию» и готов кое-что рассказать при одном условии: никаких фотографий! Мол, однажды мы запечатлели местного продавца, а потом его вызывали в ДФР (Департамент финансовых расследований) и у него возникли проблемы.

Отменить нельзя оставить! Частное мнение о растаможке

— Вам нужно ехать в Малиновку, — с ходу говорит собеседник. — Там находятся все «свежаки» из Европы, а здесь продаются «покойники», то есть старенькие экземпляры. Мое мнение такое: почему простому белорусу нельзя пригнать машину из Европы? Получается, из России вези все, что хочешь, хоть кредитную или в угоне, только заплати утильсбор! А чтобы купить и доставить нормальный автомобиль от немца, придется половину машины стране подарить. Хорошо, что хотя бы льготная растаможка появилась: приятно видеть на дорогах хорошие европейские варианты, а не российские «погремушки».

— Да что вы тут ходите, репортеры! Не видите, что ли: рынок умирает, — огрызается в нашу сторону один из завсегдатаев площадки.

— Для чего ее ввели? Разве вы не понимаете, что эта льготная растаможка подрывает рынок и «бэушки», и новых автомобилей? Машины уже некуда сбывать, все варится в одном котле. Я считаю так: указ нужно отменить!

Мужчина резок и категоричен. В его словах сквозит злость и обида. Раздраженный то ли неурядицами в работе, то ли жизнью, он еще долго и упорно говорит про зарплаты, Европу и перегретый белорусский рынок. В беседе выясняется, что данный продавец занимается машинами «из братской России» и указ № 140 для его бизнеса не иначе как кость в горле...

Еще не покинув пределов торговой площадки, мы встречаем на своем пути мужчину, который «не в курсе этой растаможки и всего, что с ней связано». А вот пара подыскивает практичный семейный минивэн до $10 тысяч и, напротив, читала про нашумевший указ. Правда, молодых людей он никак не касается, поэтому они пришли побродить по территории и присмотреться к тому, что есть. Девушка лаконично отвечает за двоих: «Наверное, этот указ ввели, чтобы кто-то мог заработать».

Новый автомобиль в кредит или б/у из Европы?

Еще трое мужчин тоже не хотят светиться в кадре, зато наперебой делятся личным мнением.

— Я походил по рынку и понял, что лучше взять тот же европейский Renault Scenic, чем российский «бюджетник». Дело в том, что он безопаснее, да и выигрывает по комплектации. Но его не оформишь в кредит! Сам указ, конечно же, несправедливый. Многодетным и квартиры раздают, и помогают купить машины, а остальным что?! Наверное, президент хочет, чтобы таким образом повышалась рождаемость в стране.

Аналогичной точки зрения придерживается и молодой человек, которого мы перехватили на площадке сверки номеров, расположенной бок о бок с авторынком.

— Нужно как-то поощрять тех, кто рожает и воспитывает много детей, — уверенно заявляет парень, который сам еще не обзавелся семьей.

— А также это шанс для инвалидов и многодетных хоть как-то заработать немного денег, — встревает в разговор здешний работник.

Внутри МРО ГАИ в субботний день многолюдно. Жизнь кипит: кто-то снимает авто с учета, кто-то стоит в очереди на регистрацию. Когда несколько окошек закрылось на технический перерыв, а люди с недовольными лицами уткнулись в смартфоны, напряжение натянутой струной повисло в воздухе. Соотечественники спешили спрятаться от фотокамеры, хмуря брови и не желая общаться.

Выделяем из толпы мужчину, который теребит в руках европейские номера. Оказывается, наш собеседник — многодетный отец, купивший гибридный Toyota Auris 2015 года выпуска.

— Приятная машина. А этот указ — хорошая возможность для белорусов. Когда его ввели, мы сразу решили, что будем искать автомобиль в Европе. Приобретали транспортное средство через посредника. Не было страха, что приедет битый экземпляр или с нюансами. В реальности все совпало и по состоянию, и по пробегу. Заплатили за хэтчбек 17 тысяч долларов с учетом поисков, доставки, растаможки. Конечно, у нас была альтернатива в виде новой машины, но очень хотелось обладать именно европейской Toyota.

В сторонке стоит девушка, которая также наслышана про льготы для инвалидов и многодетных. У нее их нет, а иначе, возможно, она тоже воспользовалась бы растаможкой под 140-ой указ. Правда, сегодня эта героиня ставит на учет новенький Volkswagen Tiguan. Автомобиль куплен в кредит, но она ни о чем не жалеет.

У людей нет денег — они лезут в кредиты!

— Посмотрите: ничего не продается. У людей нет денег, а они лезут в кредиты, — комментирует происходящее мужчина из очереди в МРО ГАИ. — Пускай будет льготная растаможка: хоть рынок обновится нормальными машинами, а не этими «Джили». Мой сосед такую взял, а через два года она была уже вся в «жуках». Даже если бы выиграл ее в «Суперлото», сразу бы выставил на реализацию.

Затронув тему с льготной растаможкой, мы не могли не зайти и в расположенный через дорогу автоцентр Geely. Все-таки у белорусско-китайского бренда недавно стартовала кредитная программа под 0,01%, предназначенная как раз для тех же категорий граждан.

Внутри салона полным-полно людей. Кто-то рассматривает машины, изучает комплектации, а кто-то активно интересуется финпрограммами. На общем фоне выделяется счастливый мужчина. Причина его безграничной радости проста — покупка новенького «Джили». По чистой случайности этот белорус первым оформил тот самый новый льготный кредит для многодетных.

Игорь, глава большого семейства (у него четверо детей), с воодушевлением рассказывает про Geely Emgrand Х7. С двухлитровым мотором и 6-АКПП в комплектации Luxury кроссовер обошелся в 35 500 рублей.

— Изначально мы думали приобрести б/у автомобиль и воспользоваться льготной растаможкой для многодетных. Могли бы пригнать четырехлетний Renault Espace за $14 500 со всеми расходами, но сделали выбор в пользу новой машины. Рассудили так: новая есть новая! А у европейской «бэушки» хорошо, если с пробегом не обманут. Но ведь это не точно. На роль семейного автомобиля Geely вполне годится, учитывая, что старшая дочка учится в Польше, а троим детям сзади места в салоне будет достаточно, да и багажник в нем тоже вместительный. Со слов мужчины, условия для покупки кроссовера сладкие: в первый год действует беспроцентная рассрочка, а еще некоторое время (36 месяцев при авансе 25%) — 3,9% годовых. После льготного периода ставка повысится до 12,32%.

— Оформили кредит на максимальный срок — 10 лет. Возможно, погасим его досрочно. Будем платить где-то 110-120 долларов в месяц. Я посчитал, что с процентной ставкой 0,01% в первый год мы сэкономим примерно 120 долларов. Пусть это небольшая сумма, но все равно приятно. Если бы еще эту ставку продлили на второй и третий год, то для людей замануха была бы хорошая.

Мужчина просит сфотографировать его вместе с сыном на фоне машины, после чего растворяется в толпе посетителей автоцентра, а мы завершаем наш обход на площадке «Атлант-М Автомобили с пробегом». Правда, там ни души. Почти.

Лишь двое молодых мужчин в черных куртках быстренько пробежались глазами по ценникам стоящих здесь машин. Когда же мы подошли поближе, парни поспешили ретироваться, бросив на прощание пару фраз. Дескать, они ничего не нашли, а льготной растаможкой совсем не интересуются.


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