Скандал в Солигорске: медики отказались помогать упавшему в приемном покое мужчине 62 11.02.2020, 9:34

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Иллюстрационное фото

Медсестра заявила, что пациент был пьян.

В субботу житель Солигорска Артем привез своего брата в приемное отделение Солигорской центральной районной больницы. Пока они там находились, на их глазах упал мужчина. По словам солигорчан, они попросили проходящую мимо медсестру помочь мужчине, но та отказала. Между тем на видео, которое снял пациент, медсестра заявила, что не называла мужчину алкашом, что пациент был пьян и она собиралась позвать коллег, пишет onliner.by.

— Мужчина шел с улицы по коридору и резко упал. Лежал без сознания. Он не выглядел как бомж, был нормально одет, просто выпивший, — рассказывает Артем. — Двое парней подняли его и посадили на стул. Привели его в сознание. Тут шла девушка (оказалось, это медсестра) и кому-то по телефону говорит: «О, алкаш конченый откинулся». И дальше пошла. Я на нее: «Девушка, вы с ума сошли, вы куда, помогите ему». Она разворачивается и отвечает: «Ага, сейчас побежала». И дальше пошла. Когда остальные пациенты привели его в нормальное состояние, я пошел к этой девушке. Она сидела за столом и так же разговаривала по телефону. Я ей задаю вопрос, а она никакого внимания не обратила на меня. Пока я на нее не крикнул: «Положите телефон наконец-таки». Стал ей задавать вопросы, как ее фамилия, где ее бейдж. Она мне сказала: «Пошел вон отсюда». Я достал телефон и начал снимать. Остальное есть на видео.

Исходя из видео, дальше ситуация развивается напряженно. Автор пытается выяснить, как фамилия медсестры, та не реагирует на вопрос. Потом она требует у него убрать телефон, заявляет, что он не имеет права ее снимать и так далее.

— Вы не помогаете пациенту, который у вас только что упал, который потерял сознание, — говорит голос за кадром.

— Я собиралась позвать медперсонал. Он не потерял сознание. Я одна его не буду тащить, — аргументирует медсестра.

— Вы медперсонал, вы должны были бросить телефон и подскочить к нему, — продолжает автор видео и горячится: — Вы сказали, что он «алкаш конченый», но он же человек. Вы даже здесь по телефону говорили «алкаш конченый» и врачу вы тоже так говорили.

Медсестра объясняет, что этого мужчину они караулят уже два часа, чтобы с ним ничего не случилось.

— А он взял и все равно ушел, — говорит она. — Я собиралась позвать человека, чтобы он мне помог, потому что я в положении, я бы одна его не потянула, вы понимаете.

К разговору подключились и ее коллеги.

— Мы его опять затянули и положили, этого алкаша, — говорит еще один медработник. — Он у нас здесь находится с 12:45. Посмотрите на время, — говорит медсестра. — Нам нужно работу делать, а не этим заниматься.

В итоге медики сообщили о происходящем в милицию, заявив, что их третируют, и не пустили автора видео снять место, где лежит упавший.

— У него была большая закрытая гематома, — говорит мужчина. — Когда приехали сотрудники милиции, я показал им видео. Вопросы все были сняты.

Это видео позже появилось в группе «ЧС. Солигорск» и вызвало огромный резонанс. На сегодняшний день его посмотрели больше 50 тысяч раз. Мнения у комментирующих разделились. В личку Артему стали приходить благодарности, угрозы, а также рассказы о различных случаях с солигорскими докторами.

— В итоге с официального аккаунта Солигорской ЦРБ мне написали в личку и попросили прийти на прием к главврачу, — объясняет Артем. — Но с сегодняшнего дня она ушла в отпуск, поэтому я разговаривал с исполняющим обязанности, его заместителем и юристом. Ничего криминального в том, что произошло, они не видят, да, грубо поговорили, да, бейджиков нет, да, не по форме одеты. Мол, с этим будут разбираться. Но заявили, что помощь мужчине оказали.

Журналисты пытались дозвониться до руководства Солигорской ЦРБ весь день, однако комментарий получить на данный момент не удалось.