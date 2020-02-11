Трамп предложил выделить $700 миллионов на борьбу с влиянием РФ в Европе и Азии 4 11.02.2020, 9:42

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Эти деньги направят союзникам США.

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала проект бюджета на 2021 финансовый год, начинающийся в октябре. Проект предполагает доходы в размере 3,7 триллиона долларов и расходы на 4,79 триллиона, сообщает meduza.io.

Среди прочего Белый дом предлагает выделить более 700 миллионов долларов на противодействие «российскому влиянию». Эти деньги направят союзникам США в странах Европы и Азии для укрепления общей безопасности и защиты территориальной целостности. Кроме того, часть средств планируется выделить на поддержку отказа от российского вооружения и снижения зависимости от энергетики из РФ.

Также 24 миллиона долларов предлагается выделить на противодействие «российской дезинформации и пропаганде».

Это последний проект бюджета, предложенный администрацией Дональда Трампа перед выборами президента США в ноябре 2020 года.

Конгресс США разрабатывает итоговый бюджет США по своему усмотрению, при этом проект Белого дома законодатели используют, чтобы определить общие приоритеты трат государственных средств.