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Андрей Скабелка остается тренером сборной Казахстана

  • 11.02.2020, 10:27
Андрей Скабелка остается тренером сборной Казахстана
Андрей СКАБЕЛКА
Фото: Юрий КУЗЬМИН / photo.khl.ru

Белорус продолжит работу как минимум до чемпионата мира по хоккею.

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» белорусский специалист Андрей Скабелка продолжит возглавлять сборную Казахстана, несмотря на невыход команды в финальную стадию олимпийского квалификационного турнира.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой Глеб Каратаев, пишет pressball.by.

9 февраля сборная Казахстана в решающем матче третьего этапа квалификационного турнира Олимпиады 2022 года уступила команде Польши со счетом 2:3 и не сумела пробиться в финальный этап квалификации. До этого в рамках турнира казахстанские хоккеисты переиграли команды Нидерландов (7:1) и Украины (8:1).

«Турнир был подготовлен оргкомитетом очень хорошо, очень большое количество людей было задействовано. К сожалению, такие дни бывают, это не первый и не последний раз, когда не идет шайба в ворота. Вчера был именно такой день, — сказал Каратаев ТАСС. — Андрей Владимирович Скабелка продолжит работу как минимум до чемпионата мира. Это очень хороший специалист, у него хороший тренерский штаб. Конечно, турнир провален, но мы двигаемся дальше. Впереди чемпионат мира, где необходимо показать максимальный результат, — добавил собеседник агентства.

В составе сборной Казахстана на домашнем квалификационном турнире выступали шесть натурализованных хоккеистов.

Тенденция натурализации есть, но если сборная будет играть хуже «Барыса», это не есть хорошо, у детишек должен быть стимул, куда стремиться. Когда у нас будет больше выбора, разовьются чемпионат Казахстана и наша молодежная лига, то уже можно будет думать об отдельных тренерах и игроках. К сожалению, сейчас ситуация такая», — сказал Каратаев.

Сборная Казахстана не выступит на четвертой подряд Олимпиаде. Наивысшим достижением казахстанской команды является восьмое место на соревнованиях 1998 года. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.


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