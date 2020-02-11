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В Ташкенте судят высокопоставленных военных за шпионаж в пользу РФ

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  • 11.02.2020, 10:45
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В Ташкенте судят высокопоставленных военных за шпионаж в пользу РФ

Обвиняемых могут лишить свободы на 20 лет.

В Ташкенте начался закрытый суд над бывшим директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Рафиком Сайфулиным. Его обвиняют в шпионаже в пользу России и в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает «Радио Озодлик» – Узбекская служба «Радио Свобода».

По делу также проходят около десяти сотрудников Службы государственной безопасности и Министерства обороны Узбекистана, среди них – начальник управления Объединенного штаба Вооруженных сил страны Акбар Ярбабаев.

Как сообщил редакции «Радио Озодлик» на условиях анонимности представитель силовых структур Узбекистана, предъявленные подсудимым обвинения схожи с теми, по которым в прошлом году был арестован подполковник в отставке, корреспондент газеты Министерства обороны Узбекистана «Ватанпарвар» («Патриот») Владимир Калошин. Его обвинили в «разглашении государственных секретов».

Источник, знакомый с обвиняемыми, заявил, что они занимались передачей «аналитических заключений, но не секретной информации и документов».

Журналист «Радио Озодлик» связался по телефону с адвокатами арестованных узбекских военных. Однако они отказались от комментариев, сославшись на то, что суд по делу их подзащитных проходит в закрытом режиме.

Первое заседание по этому делу состоялось в начале февраля в Военном суде Узбекистана. Позднее из-за ремонта в этом здании слушания перенесли в суд по уголовным делам. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Рафик Сайфулин в советские времена работал в КГБ. После обретения Узбекистаном независимости был сотрудником Государственного комитета по прогнозированию и статистике. Позднее возглавил Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана. По словам источников, был одним из приближенных главы Службы национальной безопасности Рустама Иноятова. В своих аналитических статьях выступал за сближение Узбекистана с Россией.

Акбар Ярбабаев, выпускник Качинской высшей школы летчиков, работает в Вооруженных силах Узбекистана с 1993 года. В 2006 году был награжден тогдашним президентом Исламом Каримовым орденом «Шон-Шараф» («Славы»). Брат Ярбабаева, Алексей, который живет в Санкт-Петербурге, рассказал, что его родственник и его жена были задержаны в июле прошлого года.

После пришествия к власти президента Шавката Мирзиеева в 2016 году, в Узбекистане осуждены по различным статьям несколько высокопоставленных силовиков — в том числе, бывший председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиер Абдуллаев, бывший генеральный прокурор Рашид Кадыров, руководители среднего звена и бывший заместитель председателя Верховного суда.


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