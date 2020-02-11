«Белнефтехим»: Потери белорусских НПЗ в этом году вырастут в два раза 17 11.02.2020, 10:39

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Это связано с ценами на российскую нефть.

Концерн "Белнефтехим" прогнозирует двукратное увеличение финансовых потерь белорусских НПЗ в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере, сообщает interfax.by.

"В 2020 году потери белорусских НПЗ от удорожания сырья за счет налогового маневра будут в два раза больше, чем в 2019 году (при сопоставимых котировках нефти)", - заявила начальник планово-экономического управления концерна Анна Гурина в интервью корпоративному журналу "Вестник Белнефтехима".

Она констатировала, что в результате реализации маневра и компенсационных мер для российских НПЗ, стоимость автотоплива в России уже на 10-13% ниже, чем в Беларуси. "Российские переработчики нефти имеют возможность поддерживать эффективность за счет соответствующих выплат из бюджета обратного акциза, компенсирующего удорожание сырья, и демпфирующего коэффициента, который позволяет сдерживать цены на внутреннем рынке, в результате чего разница в розничных ценах на топливо в Беларуси и России сегодня составляет около 10-13%", - сказала Гурина.

При этом, в сложившихся условиях, в Беларуси "по прогнозу на 2020 год стоимость нефти в себестоимости производства нефтепродуктов будет занимать долю не менее 87%".

В числе компенсирующих удорожание сырья мер на уровне концерна предпринимается ряд организационных шагов. "Концерном и НПЗ в течение 2019 года выработана стратегия работы в условиях налогового маневра, основными составляющими которой являются завершение начатых инвестиционных проектов в целях увеличения выхода светлых нефтепродуктов, работа по повышению операционной эффективности, оптимизация загрузки производственных мощностей, повышение эффективности продаж", - отметила Гурина.

По ее оценке, в 2020 году экономический эффект от реализации мероприятий по снижению затрат предприятиями нефтепереработки составит $36 млн.

Между тем, "внутренние меры являются приоритетными для производителей, но полностью не компенсируют негативный эффект от изменения внешних условий", - подчеркнула представитель "Белнефтехима".

По ее словам, дальнейший рост внутренних цен на нефтепродукты неизбежен. "В целях создания условий для завершения модернизации и сохранения финансовой устойчивости НПЗ мероприятиями на 2020 год предусматривается также корректировка цен на нефтепродукты с учетом изменения стоимости нефтяного сырья и других ценообразующих факторов", - констатировала Гурина.

Она также отметила, что в сложившихся условиях в целом по концерну планируется обеспечить рентабельность продаж на уровне 5,2% при целевом задании роста экспорта на 15,4% в 2020 году. "Концерн понимает необходимость внесения максимального вклада в валовой внутренний продукт Беларуси. Несмотря на складывающиеся непростые внешние условия, целевые задачи организаций на 2020 год сформированы с максимальным эффектом", - сказала специалист.

По ее словам, для обеспечения утвержденных планов следует ожидать ряд мер на правительственном уровне. "Мероприятия, по которым требуются решения на правительственном уровне, уже рассмотрены с учетом заинтересованных государственных органов", - отметила Гурина.

Как сообщалось, суммарные потери Беларуси от налогового маневра в РФ в 2019 году составили $330 млн. "Для Беларуси в 2019 году общие потери (из-за налогового маневра - ИФ) суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета - $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн", - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас 6 февраля на совещании у Лукашенко.

На переговорах в Сочи белорусской стороне не удалось добиться решения правительства РФ о снижении цены поставок нефти в Беларусь с учетом реализации налогового маневра.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Москва и Минск продолжат переговоры о поставках нефти исключительно на коммерческих условиях. "Мы не можем резко поменять условия регулирования нефтяной отрасли в нашей стране. Вы знаете, что цены на нефть формируются рынком, а не административными мерами", - сказал Козак журналистам по итогам переговоров президентов РФ и Беларуси 7 февраля в Сочи.