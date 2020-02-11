Российская нефть подешевела на 20% 3

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Нефть марки Urals дешевеет четыре недели подряд.

Российская нефть Urals за месяц подешевела на 20% и упала до минимального значения за два года на фоне опасений, связанных с коронавирусом в Китае. Об этом пишет "Коммерсант".

В ходе торгов 10 февраля ее стоимость опускалась на 2,6%, до 3390 руб. ($52,93) за баррель - минимума с 15 февраля 2018 года. По итогам дня она закрепилась возле отметки 3410 руб. ($53,25), потеряв за день 1,7%.

Падение цен на нефть продолжается четвертую неделю подряд - за это время она подешевела почти на 20%.

Снижение рублевой стоимости нефти произошло вслед за падением цен на европейском рынке нефти, отмечает издание. По данным Reuters, в понедельник стоимость Urals на спот-рынке опускалась до отметки $52,82 за баррель - минимального значения со 2 января 2019-го. Снижение цены продолжается с 6 января, и за это время она сократилась более чем на 23%.

Обвал цен на нефть связан с опасениями инвесторов относительно влияния коронавируса на потребление топлива в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире.