закрыть
11 февраля 2020, вторник, 12:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Российская нефть подешевела на 20%

3
  • 1,585
Российская нефть подешевела на 20%

Нефть марки Urals дешевеет четыре недели подряд.

Российская нефть Urals за месяц подешевела на 20% и упала до минимального значения за два года на фоне опасений, связанных с коронавирусом в Китае. Об этом пишет "Коммерсант".

В ходе торгов 10 февраля ее стоимость опускалась на 2,6%, до 3390 руб. ($52,93) за баррель - минимума с 15 февраля 2018 года. По итогам дня она закрепилась возле отметки 3410 руб. ($53,25), потеряв за день 1,7%.

Падение цен на нефть продолжается четвертую неделю подряд - за это время она подешевела почти на 20%.

Снижение рублевой стоимости нефти произошло вслед за падением цен на европейском рынке нефти, отмечает издание. По данным Reuters, в понедельник стоимость Urals на спот-рынке опускалась до отметки $52,82 за баррель - минимального значения со 2 января 2019-го. Снижение цены продолжается с 6 января, и за это время она сократилась более чем на 23%.

Обвал цен на нефть связан с опасениями инвесторов относительно влияния коронавируса на потребление топлива в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире.


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников