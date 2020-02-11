Коронавирус идет на Кремль 6 Иван Преображенский, «Росбалт»

11.02.2020, 11:16

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Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

В РФ всерьез поверили в теорию заговора.

Кремль активно агитирует за изменение Конституции. Уже пошли слухи, что отвечает за эту кампанию то ли известный политтехнолог Григорий Казанков, то ли один из традиционных подрядчиков Кремля — фирма «ИМА Консалтинг». В любом случае, кто бы ни отхватил этот контракт, согласно этой версии, у администрации президента есть для них целевые показатели. Явка должна быть выше 50%, и не менее 70% проголосовавших должны поддержать поправки, предложенные Владимиром Путиным. Именно этим объясняют то обстоятельство, что президент начал турне по всей стране, напоминающее чуть ли не предвыборную президентскую кампанию.

Правда, некоторые комментаторы обратили внимание, что в начале февраля президент постепенно сбавлял активность. Говорят, окружение президента опасается нового коронавируса. Всем, кто идет на встречу с Владимиром Путиным, измеряют температуру. Обеспечить такой же контроль в рамках даже имитации стихийных встреч с народом, как это было во время визита в Череповец, просто не представляется возможным.

В Кремле же якобы есть и те, кто верит в конспирологические версии появления коронавируса. Якобы он мог быть создан специально в какой-то лаборатории и вырвался оттуда на свободу — случайно или по злому умыслу.

Причины, по которым некоторые представители власти склонны верить в подобные сенсационные версии, не очень ясны. Хотя можно предположить, что это может быть связано с тем, что раньше в СССР были попытки разработки подобного оружия. В этой ситуации наверняка могут найтись те, кто верит, что у кого-то за границей получилось создать действительно опасные вирусы «направленного действия».

Впрочем, даже если окружение Владимира Путина и свободно от веры в конспирологические страшилки, простая осторожность требует снизить активность президента. Сейчас, во время кампании по изменению Конституции, его болезнь была бы совсем некстати.

Иван Преображенский, «Росбалт»