закрыть
11 февраля 2020, вторник, 12:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Почему в Беларуси рекордно вырос доллар?

  • 11.02.2020, 11:57
Почему в Беларуси рекордно вырос доллар?

В подорожании не обошлось без нефти.

11 февраля курс доллара продолжал укрепляться: сейчас за него дают 2,19 белорусского рубля, сообщает «Радыё Свабода».

Белорусский рубль опускается относительно доллара, так как в Беларусь не поступает валюта от продажи нефтепродуктов, что связано с перебоями в поставках нефти. Такую версию озвучил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

По cловам Иосуба, сейчас происходят сразу два параллельных процесса: падение белорусского рубля и рост доллара. Рост доллара связан с мировой тенденцией, а вот падение рубля связано с нефтяными проблемами.

«Это может быть связано с ситуацией по нефти: сильно сокращены поставки нефти в Беларусь, соответственно сокращен экспорт нефтепродуктов и поступление валюты в страну. Проблемы с поставками нефти были с начала года, и постепенно это стало сказываться на валютном рынке. Второе - это рост доллара во всем мире», - объясняет экономист.

Беларусь испытывает проблемы с поставками нефти с начала 2020 году, так как не удалось договориться с Россией о ее цене.

В настоящее время поставки нефти в Беларусь из России идут только через компании Михаила Гуцериевым, также Беларусь приобрела партию нефти в Норвегии. Этих объемов не хватает, чтобы возобновить экспорт нефтепродуктов в Европу и в Украину на прежнем уровне.


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников