Почему в Беларуси рекордно вырос доллар? 11.02.2020, 11:57

В подорожании не обошлось без нефти.

11 февраля курс доллара продолжал укрепляться: сейчас за него дают 2,19 белорусского рубля, сообщает «Радыё Свабода».

Белорусский рубль опускается относительно доллара, так как в Беларусь не поступает валюта от продажи нефтепродуктов, что связано с перебоями в поставках нефти. Такую версию озвучил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

По cловам Иосуба, сейчас происходят сразу два параллельных процесса: падение белорусского рубля и рост доллара. Рост доллара связан с мировой тенденцией, а вот падение рубля связано с нефтяными проблемами.

«Это может быть связано с ситуацией по нефти: сильно сокращены поставки нефти в Беларусь, соответственно сокращен экспорт нефтепродуктов и поступление валюты в страну. Проблемы с поставками нефти были с начала года, и постепенно это стало сказываться на валютном рынке. Второе - это рост доллара во всем мире», - объясняет экономист.

Беларусь испытывает проблемы с поставками нефти с начала 2020 году, так как не удалось договориться с Россией о ее цене.

В настоящее время поставки нефти в Беларусь из России идут только через компании Михаила Гуцериевым, также Беларусь приобрела партию нефти в Норвегии. Этих объемов не хватает, чтобы возобновить экспорт нефтепродуктов в Европу и в Украину на прежнем уровне.