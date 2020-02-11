Зеленский верит, что через четыре года зарплаты в Украине будут, как в Польше 14 11.02.2020, 12:12

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Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что ориентируется именно на западную соседку.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в течение 4 лет уровень средней зарплаты в Украине приблизится к уровню зарплат в Польше, пишет "Украинская правда".

"Я хочу, Есть чтобы у нас средняя заработная плата, как в Польше. Я уверен ... ну, я хочу верить, что мы за эти 4 с половиной года, может мы осуществим эту мечту ", - cказал он.

Президент пояснил, что ориентируется именно на Польшу том, что там, по его словам уже несколько миллионов украинский, а вернуться они захотят лишь тогда, когда в Украине будут такие же зарплаты.

"Хотя бы немного меньше чем в Польше, уже нормально, хотя бы 70% от польской заработной платы. Я думаю, что победит все же, что ты хочешь быть дома ", - cказал Зеленский.