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В Минобороны рассказали, что будет с солдатами-срочниками, у которых проблемы со здоровьем

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  • 11.02.2020, 12:19
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В Минобороны рассказали, что будет с солдатами-срочниками, у которых проблемы со здоровьем

Многих из них теперь будут призывать в армию.

В Вооруженных силах Беларуси есть все необходимые условия для того, чтобы наблюдать за призывниками, у которых есть медицинские противопоказания. Об этом в эфире «Панорамы» заявил начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Беларуси Дмитрий Альховик, сообщает tut.by.

— Командиры, медицинские работники Вооруженных сил, они, естественно, за военнослужащими, которые только придут в армию, будут пристально смотреть. И ошибочно мнение, что призывник пришел в Вооруженные силы, ему сразу дали полную нагрузку.

Альховик отметил, что физическая и психологическая нагрузка для солдат-срочников нарастает постепенно. При этом в Вооруженных силах существует постоянный мониторинг за тем, как военнослужащий справляется с задачами. Если на каком-то этапе службы у солдата-срочника обнаружат проблемы со здоровьем, его госпитализируют в медсанчасть, а по необходимости незамедлительно доставят в больницу.

В Беларуси, напомним, изменились требования к состоянию здоровья призывников.

Молодые люди, которые ранее считались со своими диагнозами негодными к службе, а по новому закону могут идти в армию, будут зачислены в запас.

— Их переосвидетельствование будет проведено в установленном порядке, как это прописано нормативными актами. То есть раз в три года. Внеплановое переосвидетельствование призывников, состоящих в запасе по состоянию здоровья, в настоящий момент не планируется, — пояснял ранее Дмитрий Альховик.


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