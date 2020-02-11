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Зеленский уволил Богдана с должности главы cвоего Офиса

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  • 11.02.2020, 12:41
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Зеленский уволил Богдана с должности главы cвоего Офиса
Владимир Зеленский и Андрей Богдан
Фото: Пресс-служба президента Украины

Его место займет советник президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины и назначил на его место своего советника Андрея Ермака, сообщает «Новое время».

Указом № 46/2020 Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента.

Указом № 47/2020 глава государства уволил Ермака с должности своего помощника. А указом № 48/2020 — назначил его руководителем ОП.


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