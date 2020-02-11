В пирамиде Хеопса археологи обнаружили тайную комнату 2 11.02.2020, 12:43

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Загадочное помещение расположено на нижнем уровне памятника.

Специалисты обнаружили в пирамиде Хеопса тайную комнату, которая заполнена неизвестными науке древними сосудами с пергаментными свитками и другими ценными артефактами, пишет lenta.ua.

Потайное помещение расположено на нижнем уровне памятника архитектурного искусства Древнего Египта, а обнаружили его ученые совершенно случайно. Исследуя верхние этажи ученые почувствовали, что пол под ногами начал проседать. Спустившись ниже, археологи обнаружили закрытую комнату длиною 30 метров. Высота помещения была 2 метра, а само оно напоминало тоннель, который заканчивается в центре сооружения.

Специалисты уверены, что Великая пирамида Гизы хранит в себе еще немало загадок, и некоторые тоннели неизвестны до сих пор. Чтобы отыскать такие помещения ученые начали использовать самые современные технологии, среди которых метод зондирования на основе эмульсионных детекторов. Он позволяет изучить структуру объекта изнутри, не рискуя его разрушить.

Стоит отметить, что с начала нового тысячелетия ученые продолжают исследовать пирамиду Хеопса на предмет наличия в ней тайных ходов. Найденную комнату специалисты считают важнейшей находкой со времен прошлого века, тем более что она является хранилищем огромного количества исторических ценностей.