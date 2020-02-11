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Мишустинг

  • 11.02.2020, 12:59
  • 1,477
Мишустинг
Михаил Мишустин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вот сейчас и выяснится, кто такой новый премьер РФ на самом деле.

Правительство России оказалось перед выбором: дать деньги собственникам бизнеса или работникам - снизить страховые взносы на зарплату или ввести с нее налоговый вычет.

«Ведомости» порадовали тем, что правительство возвращается к идее снизить налоги (точнее страховые взносы) на оплату труда с нынешних 30% до 23-25%. Но чиновники встали перед проблемой: чем компенсировать выпадающие 1,2-1,75 трлн руб. в год. И теперь ищут какой бы другой налог повысить...

В «СерпомПо» удивляются. Все же очевидно.

Помните сказку про журавля, который увяз в болоте: хвост вытащит — нос увяз, нос вытащит — хвост увяз. Никак, бедолага выбраться не может.

Не надо ничего компенсировать повышением других налогов. Иначе не будет снижения общей налоговой нагрузки, и мероприятие почти теряет смысл.

У вас профицит бюджета на 2020 год запланирован в 0,9 трлн руб. А еще вы собирались распечатать кубышку фонда нацблагосостояния — ну так распечатывайте. Там по Бюджетному кодексу лишних (сверх 7% ВВП) денег - больше триллиона. Их надо тратить, а вы, кстати, так и не придумали еще, куда и как. Вот и отличный способ это сделать.

Вопрос в другом. Эти плюс-минус 1,5 трлн руб. получит бизнес. Не люди. Может, стоит найти способ передать такую сумму прямо людям?

Например, другая реформа, уже подзабытая: ввести налоговый вычет с подоходника (подробнее здесь и здесь). Цена реформы та же. Но именно налоговый вычет был бы намного правильнее и эффективнее для экономического роста, ибо напрямую и сразу создает дополнительный платежеспособный спрос в экономике. И решает проблему с реальными располагаемыми доходами людей.

А вот как распорядится этими деньгами бизнес — непонятно. Понятно только, что мало кто повысит за их счет зарплату своим работникам. Скорее, большую часть денег заберут собственники бизнеса. И часть их вообще выведут из страны... Что только затормозит рост ВВП. И скорее приведет к росту неравенства, чем к его сокращению. Так что идея с налоговым вычетом, как для россиян, так и для экономического роста, лучше во всех смыслах. Вот только лобби капиталистов в правительстве сильнее, чем простых тружеников. Так что мы боимся, что выбор предрешен.


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