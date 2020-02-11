Византийские игры и кашка на воде 6 Денис Лавникевич, «Деловая столица»

11.02.2020, 13:42

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«Козыри» Лукашенко оказались биты.

Переговоры российского и белорусского руководства в Сочи закончились предсказуемо: что-то решили, что-то нет, но и ругаться не стали. Однако встреча стала определяющей в другом плане: Россия действительно меняет саму парадигму отношений с Беларусью: с братско-объединительной на бухгалтерскую.

В Минске очень долго не могли в это поверить, проходя через все фазы смирения с неизбежным: от гнева и отрицания до принятия. Ведь ни для кого не секрет: белорусский "парк советского периода" все эти годы существовал во многом за счет российских дотаций - дешевых кредитов, открытого рынка сбыта, самого дешевого за пределами РФ газа, а прежде всего за счет переработки и прямой перепродажи (так называемой "перетаможки") российской беспошлинной нефти.

Византийские игры

В Сочи Лукашенко отправлялся, как ему самому казалось, с "неубиваемыми" козырями: обещанием американской поддержки (из уст Майка Помпео), договоренностями по закупке нефти у альтернативных поставщиков, остановленным "на ремонт" нефтепроводом "Дружба" и угрозами национализировать газовую трубу - белорусский отрезок транзитного газопровода Ямал - Европа. Тот самый (компания "Белтрансгаз"), который Лукашенко сам продал "Газпрому" в 2011 г., когда экономика Беларуси оказалась на грани дефолта.

"Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам", - темпераментно восклицал Лукашенко перед телекамерами накануне поездки. Но выиграть у Москвы в "Византийских играх" шансов у него все равно не было. В Сочи россияне разыграли партию целиком по собственным правилам.

Очередная встреча правителей Беларуси и России 7 февраля началась в формате делового завтрака - он состоялся в Красной Поляне в доме приемов официальных делегаций "Лаура". Первыми были именно переговоры с глазу на глаз, поскольку значительная часть российской делегации из-за плохой погоды добралась до Сочи с большим опозданием.

Правители улыбались, но было понятно, что они с самого начала троллили друг друга.

- Кашку с утра ели? - поинтересовался в присутствии прессы у Лукашенко Владимир Путин.

- Не на воде же, - ответил белорусский правитель.

- Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится.

- Сейчас и попробую, - ответил Лукашенко.

В итоге завтрак шел (уже за закрытыми дверями) больше часа. После чего Лукашенко сказал дождавшимся его журналистам: "Мы о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны). И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, бывших стран Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими. О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор".

Ожидание опаздывавшей российской делегации решили скрасить игрой в хоккей. Президенты играли в одной команде. Путин в форме сборной России под номером 11, Лукашенко - в хоккейном свитере с номером 01. Под номером 31 в этой же команде играл его младший сын, Николай Лукашенко. Россияне и тут подготовили "рояль в кустах" - на трибунах неожиданно появился Дмитрий Медведев, ставший год назад символом "жесткой линии" Москвы в отношении Минска. Намек был понятен.

А далее последовали переговоры в расширенном составе, после которых Александр Лукашенко даже не вышел к прессе. Так происходит всегда, когда переговоры проваливаются. Более того, до сих пор (на утро понедельника) никто Лукашенко не видел на публике. Подобные депрессии у правителя бывают всякий раз, когда он терпит сокрушительное поражение.

С чем приехали, с тем и уехали

Подробности переговоров изложила именно российская сторона в лице замглавы администрации президента Дмитрия Козака. Он начал "за здравие" - с бодрого заявления: "Переговоры прошли в позитивном ключе. Россия и Беларусь продолжат консультации по интеграции". То есть даже не сам процесс интеграции, а только консультации по нему. Сразу стало понятно, что отыскать белорусско-российскую дружбу теперь сможет только опытный проктолог.

Нельзя, впрочем, сказать, что РФ совсем уже "прагматизировала" отношения с Беларусью. По словам Козака, стороны договорились сохранить поставки газа на условиях 2019 г. То есть по цене $127 за тыс. куб. м. С одной стороны, это по-прежнему самая низкая цена за пределами РФ. С другой - на фоне обвала цен на газ в Европе для "Газпрома" это вполне выгодный контракт. С третьей - Лукашенко-то настаивал на $70, как для Смоленской области. На что ему прямо ответили: Смоленская область уже в составе РФ, а вот Беларусь - нет.

Ну а "за упокой" касалось уже поставок нефти, второго важного вопроса для Беларуси. Если невысокие газовые цены помогают относительно стабильно существовать "внутренней" экономике нашей соседки, то поступавшая ранее с 30%-ной скидкой (за счет отсутствия пошлин) нефть наполняла белорусский бюджет чистой валютой.

Но с нового года этот краник оказался перекрыт: в РФ идет налоговый маневр в нефтяной отрасли, из-за чего нефть для Беларуси дорожает, а Лукашенко принципиально отказывается (точнее, отказывался до сих пор) покупать ее на новых условиях. Что неудивительно: по оценкам экспертов, при новой цене белорусские НПЗ лишатся в год порядка $2,5 млрд прежней сверхприбыли. И это в преддверии очередных президентских выборов.

Ранее в Кремле предлагали Лукашенко покупать нефть напрямую у российских нефтяников, тот же требовал неких межправительственных договоренностей с гарантией снижения цены.

Теперь российский чиновник лишь подтвердил позицию Кремля довольно витиевато: "Что касается условий поставки нефти, которые тоже были предметом обсуждения, то правительство Российской Федерации будет оказывать содействие достижению соглашения с белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране. Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли: вы знаете, цены на сырую нефть формируются рынком, а административно не регулируются. Предоставить Беларуси скидки - это означало бы введение государственного регулирования нефтяного рынка, что российское правительство сделать не может".

Резюме: по нефти никаких скидок, никакой "перетаможки". Рыночные цены - и вперед. А правительство РФ "посодействует заключению контрактов". Телефон отдела продаж "Роснефти" дадут, наверное. А по интеграции мы "продолжим консультации". Опять отправив их на уровень правительств. Несложно догадаться: потом правительства отправят обратно на уровень президентов.

Что же касается интеграции, то теперь она станет еще более вялотекущей. Пока согласованы 24 дорожные карты по интеграции из 31. Не согласованы шесть карт, но по ключевым вопросам: энергетика, таможня, налогообложение, создание наднациональных органов, единой валюты и единого эмиссионного центра.

Денис Лавникевич, «Деловая столица»