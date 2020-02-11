закрыть
11 февраля 2020, вторник, 16:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

На Аляске нашли рептилию, которая жила 200 миллионов лет назад

  • 11.02.2020, 14:07
  • 1,949
На Аляске нашли рептилию, которая жила 200 миллионов лет назад

До этого времени ученым не удавалось найти останки этих существ.

Новый вид рептилий, которые обитали в морях на Земле сотни миллионов лет назад, назвали Gunakadeit joseeae. Останки представителя вида нашли на побережье на юге штата Аляска, пишет unian.net.

Древнее существо принадлежит к группе морских рептилий под названием талаттозавры, которые населяли прибрежные территории в низких широтах Земли. Как пишет Newsweek, группа существовала в Триасовый период, который длился 251 -199 миллионов лет назад. До этого времени ученым удавалось раскапывать лишь небольшие хорошо сохранившиеся останки представителей группы рептилий, тело которых на самом деле достигало 4 метров длиной. Поэтому эволюция этих существ до сих пор была плохо исследована.

Но ученые говорят, что теперь на Аляске нашли наиболее полный скелет талаттозавра, который до этого времени удалось обнаружить в Северной Америке. Это проливает свет на то, какими были эти загадочные рептилии.

«Талаттозавры были среди первых групп сухопутных рептилий, которые вернулись к жизни в океане», - сказал автор нового исследования Нил Келли.

«Они процветали на протяжении десятков миллионов лет. Но их останки относительно редки. Поэтому эта новая находка поможет нам заполнить важное упущение в истории их эволюции и дальнейшего вымирания», - добавил ученый.

По мнению исследователей, Gunakadeit joseeae был примитивным видом талаттозавров, которому удавалось выжить вплоть до конца Триасового периода. Именно тогда вся группа этих существ вымерла.


популярное за неделю

Мнение

От былого всемогущества осталась пыль
От былого всемогущества осталась пыль Константин Скуратович
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич