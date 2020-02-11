На Аляске нашли рептилию, которая жила 200 миллионов лет назад 11.02.2020, 14:07

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До этого времени ученым не удавалось найти останки этих существ.

Новый вид рептилий, которые обитали в морях на Земле сотни миллионов лет назад, назвали Gunakadeit joseeae. Останки представителя вида нашли на побережье на юге штата Аляска, пишет unian.net.

Древнее существо принадлежит к группе морских рептилий под названием талаттозавры, которые населяли прибрежные территории в низких широтах Земли. Как пишет Newsweek, группа существовала в Триасовый период, который длился 251 -199 миллионов лет назад. До этого времени ученым удавалось раскапывать лишь небольшие хорошо сохранившиеся останки представителей группы рептилий, тело которых на самом деле достигало 4 метров длиной. Поэтому эволюция этих существ до сих пор была плохо исследована.

Но ученые говорят, что теперь на Аляске нашли наиболее полный скелет талаттозавра, который до этого времени удалось обнаружить в Северной Америке. Это проливает свет на то, какими были эти загадочные рептилии.

«Талаттозавры были среди первых групп сухопутных рептилий, которые вернулись к жизни в океане», - сказал автор нового исследования Нил Келли.

«Они процветали на протяжении десятков миллионов лет. Но их останки относительно редки. Поэтому эта новая находка поможет нам заполнить важное упущение в истории их эволюции и дальнейшего вымирания», - добавил ученый.

По мнению исследователей, Gunakadeit joseeae был примитивным видом талаттозавров, которому удавалось выжить вплоть до конца Триасового периода. Именно тогда вся группа этих существ вымерла.