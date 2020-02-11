Повторно сдать на права в Минске теперь можно только на машине ГАИ 13 11.02.2020, 14:20

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фото с сайта tut.by

Зачем это сделали?

«ГАИ не разрешает сдавать повторно вождение на автомобиле автошколы, а требует арендовать именно «гаишные» машины», — с такой проблемой в редакцию tut.by обратилось сразу несколько курсантов столичных автошкол. По их словам, дело даже не в деньгах: за аренду автомобиля нужно платить в любом случае. Просто сдавать экзамен они хотят на тех машинах, к которым уже привыкли.

— С 1 февраля ГАИ не разрешает повторно использовать автомобили автошколы тем, кто не сдал вождение с первого раза, — рассказали в одной из столичных автошкол. — Пока это правило распространяется только на «площадку», но говорят, что с марта повторное вождение на автомобилях ГАИ придется сдавать и в «городе».

МВД: Это делается для минимизации последствий ДТП

В пресс-службе МВД напомнили, что порядок сдачи приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством предусмотрен в специальной инструкции. Если перевести ее на простой язык, получается: сдавать экзамен первый раз (вместе со всей группой) нужно на машине своей автошколы, а вот на пересдачу эта норма не распространяется. Прием экзаменов в индивидуальном порядке (то есть, пересдача) осуществляется в соответствии с законодательством.

— В целях своевременного осуществления административных процедур, а также для минимизации последствий в случае совершения ДТП, прием практического экзамена в индивидуальном порядке осуществляется на автомобилях МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома, — пояснили в МВД.

МАРТ: Сдача на машинах ГАИ — это не нарушение антимонопольного законодательства

Отметим, что проблема сдачи экзамена по вождению на автомобилях ГАИ поднималась еще несколько лет назад. В 2018 году комиссия МАРТ занималась установлением факта нарушения/не нарушения антимонопольного законодательства МЭО УГАИ Могилевского райисполкома.

Комиссия была создана по обращению сотрудника одной из автошкол Могилева. Он был свидетелем того, как ГАИ отказала в сдаче экзамена «повторнику» на автомобиле автошколы. Мотивация такого решения была расплывчатой — у ГАИ есть свои автомобили, и в машинах автошколы они не нуждаются. Впрочем, были зафиксированы и случаи, когда «повторники» сдавали вождение на автомобилях автошкол, и никаких препятствий со стороны ГАИ не было.

Комиссия провела анализ нормативно-правовых актов в этой сфере и пришла к выводу, что нарушения антимонопольного законодательства в действиях УВД Могилевского облисполкома нет.