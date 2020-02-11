27-тысячный Кричев пять лет жил без роддома 8 11.02.2020, 14:39

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Что власти ответили на петицию горожан.

С Кричева женщин возят рожать в соседние райцентры, а также за 100 километров в Могилев, пишет svaboda.org. Местные власти уверяют, что Кричевский роддом вскоре снова заработает.

27-тысячный Кричев - четвертый по количеству населения райцентр на Могилевщине. Местный роддом не работал с 2015 года. Старое здание Кричевской районной больницы, в котором размещается роддом, длительное время был на ремонте. Сейчас работы завершены, но Кричевцы обеспокоены, что родильное отделение не откроется.

В онлайн-петиции в адрес Могилевскому облисполкома отмечается, что местные власти «хотят его [роддом] закрыть и не возобновлять работу по неизвестной причине». Мол, чтобы «избавиться от лишней головной боли».

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе роддома, главный врач Центральной районной больницы Кричева Александр Плетнев сообщил, что его открытие состоится в марте и райисполком уже ответил на петицию.

Заместитель председателя Кричевского райисполкома Ирина Евдокименко подтвердила слова Плетнева по поводу срока открытия роддома и добавила: «Сделали ремонт, сейчас закупается оборудование».

Как ремонтировали и строили районную больницу в Кричеве

Старое здание Кричевской центральной районной больницы, построенное в 1958 году, признали предаварийным в 2010-м. После крушения в 2014 году местной гимназии Кричевцы заволновались, что такая судьба может постигнуть и больницу.

На тот момент уже два года возводили новый лечебно-диагностический корпус. Его обещали сдать в 2015 году, но открыли в 2016-м. Затягивание работ объясняли нехваткой финансирования.

В том же году появились фотографии из старого корпуса, на которых было видно, что потолок держится на деревянных подпорках. По словам сотрудников администрации больницы, такой совет дал институт «Могилевгражданпроект», который обследовал здание и разрешил эксплуатацию.

В 2018 году районная газета «Кричевская жизнь» опубликовала обращение к жителям райцентра, чтобы те пожертвованиями помогли ремонтировать старую больницу. В нем говорилось, что рожениц возят в соседние Климовичи и областной центр.

В октябре 2019 года газета сообщила, что оказало спонсорскую помощь в 12 тысяч рублей для приобретения 355 комплектов постельного белья для больницы. Сколько денег перечислили жители Кричева на благотворительной счет для ремонта, узнать не удалось.