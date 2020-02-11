Американец нашел в старом диване $43 тысячи 7 11.02.2020, 14:53

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Невероятный случай произошел в американском штате Мичиган.

Вещи, купленные на барахолках и в комиссионных магазинах, могут сулить немалыми выгодами. В очередной раз это суждение доказал житель США, купивший подержанный диван. Но, оказалось, что винтажная мебель хранила в себе не только красоту былой эпохи, но и 43 тысячи долларов, спрятанных былым владельцем, сообщает klady.info.

Это событие произошло в американском штате Мичиган, а главным героем – Говард Кирби, который и приобрел подержанный диван в местной комиссионке. Но новоприобретенная мебель оказалась весьма неудобной и жесткой, а потому житель США решил проверить, что же скрывают внутри подушки дивана.

Расстегнув молнии, мужчина не поверил своим глазам – внутри дивана находилась огромная сумма денег. Как выяснилось в последствии, всего диван скрывал в себе 43 тысячи долларов. Однако, несмотря на острую необходимость в случайно появившихся деньгах, житель США поступил по совести и решил вернуть деньги былым владельцам.

Мужчина связался с сотрудниками магазина, где совсем недавно осуществил столь ценную покупку . А тем уже не составило никакого труда отыскать предыдущих владельцев. Ими оказалась семья, которой мебель досталась в наследство от недавно умершего дедушки. Неудивительно, что о тайном назначении дивана люди не знали. И если бы не добропорядочность Говарда Кирби, семейство могло лишиться немалого состояния.