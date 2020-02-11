Зеленский надеется провести выборы на Донбассе осенью 8 11.02.2020, 15:34

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Президент Украины подчеркнул, что это будет возможно только после вывода оттуда иностранных войск.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется провести выборы на Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами во всей стране, но не исключает замораживания конфликта.

Об этом Зеленский заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну. Это важный для меня символ… выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований», — заявил президент.

По его словам, многое станет понятно после саммита нормандской четверки, который запланирован на апрель.

«Если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы», — сказал президент.

По мнению президента, замораживание конфликта на Донбассе «ничем не будет отличаться от того, что сейчас происходит».

«Разведение по всей линии — это долгий процесс, который займет много лет. Настолько долгий, что вряд ли кто-то из лидеров „Нормандии“ останется на своем месте», — сказал он.