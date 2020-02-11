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Зеленский надеется провести выборы на Донбассе осенью

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  • 11.02.2020, 15:34
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Зеленский надеется провести выборы на Донбассе осенью

Президент Украины подчеркнул, что это будет возможно только после вывода оттуда иностранных войск.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется провести выборы на Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами во всей стране, но не исключает замораживания конфликта.

Об этом Зеленский заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну. Это важный для меня символ… выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований», — заявил президент.

По его словам, многое станет понятно после саммита нормандской четверки, который запланирован на апрель.

«Если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы», — сказал президент.

По мнению президента, замораживание конфликта на Донбассе «ничем не будет отличаться от того, что сейчас происходит».

«Разведение по всей линии — это долгий процесс, который займет много лет. Настолько долгий, что вряд ли кто-то из лидеров „Нормандии“ останется на своем месте», — сказал он.


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