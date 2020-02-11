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HBO снимет новый выпуск сериала «Друзья»

  • 11.02.2020, 15:39
HBO снимет новый выпуск сериала «Друзья»

На зарплаты актеров уйдет больше половины бюджета серии.

Американский телеканал HBO и кинокомпания Warner Bros снимут специальный выпуск популярного телесериала 90-х "Друзья", продолжение которого все еще под угрозой. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на Deadline.

Уже известно, сколько актеры получат за съемки в проекте. Звезды оригинального сериала, которые снимутся в спецпроекте, а именно Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри получат гонорары в размере от 3 миллионов до 4 миллионов долларов.

Бюджет самого выпуска составляет 20 миллионов. Сценаристка сериала "Друзья" Марта Кауффман весной 2019 года заявляла что продолжение ситкома не выйдет, поскольку в этом не будет души. Пока никаких подробностей о выпуске нет.


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