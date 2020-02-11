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США выделят на борьбу с российскими фейками и пропагандой почти $800 миллионов

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  • 11.02.2020, 15:48
США выделят на борьбу с российскими фейками и пропагандой почти $800 миллионов
Фото: shutterstock

Средства закладываются в бюджете на 2021 год.

В 2021 году США планируют потратить для противодействия губительному воздействию, борьбу с дезинформацией и пропагандой России в Европе, Евразии и Центральной Азии 787,8 млн долларов, сообщает ТСН.

Из них "763,8 млн долларов США для инвестирования в помощь иностранным государствам, а также 24 млн долларов США – в специализированные фонды", - сообщили в Посольстве Украины в США.

В официальном сообщении Государственного департамента США отмечается, что бюджетный запрос на 2021-й финансовый год по линии Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) всего составляет 41 млрд долларов.


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