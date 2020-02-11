Прокурор запросил для анархистов семь лет колонии 3 11.02.2020, 15:49

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Фото: «Белсат»

Ущерб от их действий составил 143 рубля.

Прокурор Игорь Сенев просит суд Советского района Минска наказать анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара 7 годами лишения свободы. Их обвиняют в том, что в сентябре 2019 года они якобы забросали здание Мингорсуда лампочками с краской, а в октябре швырнули коктейль Молотова в сторону СИЗО на Володарского, пишет belsat.eu.

Активист Вячеслав Косинеров рассказал в Фейсбуке, что в ходе судебных споров в суде Советского района прокурор попросил наказать 19-летних Никиту Емельянова и Ивана Комара 7 годам лишения свободы в условиях усиленного режима.

Анархистов задержали 20 октября 2019 года. Им предъявили обвинение по ст. 341 ( «Осквернение сооружений и порча имущества»), ст. 295.3 ( "Незаконные действия относительно предметов с горючими веществами») и ст. 344 Уголовного кодекса ( «Умышленное повреждение историко-культурных ценностей»).

Согласно следствию, Емельянов и Комар в сентябре 2019 года забросали лампочками с краской здание Мингорсуда. Общий ущерб от этих действий - 143 рубля. Также молодых обвиняют в том, что они с использованием коктейлей Молотова якобы дважды пытались атаковать здание СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. В первом случае ничего не загорелось. Анархисты пытались повторить акцию 20 октября - они швырнули бутылку с зажигательной смесью в дверь здания СИЗО. Коктейль Молотова загорелся, но повредил дверь незначительно - сумму ущерба оценили в 1 рубль 48 копеек.

В суде Иван Комар полностью не признал свою вину, Емельянов - частично. Также Комар заявлял о давлении на него со стороны правоохранительных органов во время следствия.